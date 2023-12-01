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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP 28'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapıldığı Dubai Expo Center'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapıldığı Dubai Expo Center'e geldi. Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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