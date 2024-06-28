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Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu

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ABD Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışmasına çıktı. ABD tarihinde, başkan tartışmaları arasında reklamla bölünen ilk tartışma olan yayın arasında Türkiye'nin turizm reklamı yapıldı.

ABD'de başkanlık seçimleri önce ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi eski Başkan Donald Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. Biden-Trump tartışması, tarihte reklamla bölünen ilk tartışma oldu. Reklamda ise "Türkiye" detayı dikkat çekti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı. Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyemedi.

Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Ülkede başkanlık münazaraları, 1988'den bu yana Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) tarafından organize edilirken son tartışma ise ilk kez bir medya kuruluşu (CNN) tarafından gerçekleştirildi. Önceleri, tartışma öncesinde ve sonrasında reklam yayınlanırken, CNN'de yayınlanan Biden-Trump tartışması, ABD tarihinde, başkanlık tartışmaları arasında reklamla bölünen ilk tartışma oldu. Dünyanın dikkatle izlediği yayında, iki reklam arası verildi.

Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu

İLK REKLAM TÜRKİYE'NİN TANITIMI OLDU

90 dakika süren tartışma sonrası, yayında verilen ilk arada Türkiye'nin turizm tanıtım reklamı yayınlandı. Türkiye'nin resmi seyahat sitesi GoTurkiye.com'un reklamı, ilk arada ekrana geldi. Sitenin "İstanbul is the new cool" notu, ABD başkanlarının tartışmasında milyonlarca izleyiciyle buluştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Joe Biden Türkiye Televizyon Turizm Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Musa:

Memleket görsünler

20
2
yanıtYanıtla
Siranuş Nermer:

bşri 81 diğeride 77 yaşında ??

11
0
yanıtYanıtla
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