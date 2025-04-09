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AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
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Ticaret savaşında gerilim her geçen saat yükseliyor. Çin'den sonra Avrupa Birliği de ABD'ye karşı bir misilleme gerçekleştirdi. 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini onaylayan AB, ABD'ye yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek gümrük vergisi getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak yeni gümrük vergisi tarifelerini açıklaması sonrası adeta küresel ticaret savaşı yaşanıyor.

Trump, "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamış, karara tepki gösteren Çin aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık, Çin'e yüzde 50 ek tarife daha getirmişti. Yeni artışla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıktı. Son olarak; misilleme yapan Pekin yönetimi ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkarma kararı aldı. Karar, 10 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

AB'DEN 20 MİLYAR EUROYU AŞAN MİSİLLEME PAKETİ

Çin'den sonra bir misillemede Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. AB'nin 27 üyesi, ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini oy birliğiyle onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek vergiler getirilecek.

Alınan kararda ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyor.

15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK

AB'nin ticaret politikalarını yöneten Avrupa Komisyonu alınan vergi kararlarının 15 Nisan'da tahsil edilmeye başlanacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu, "ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir" açıklamasında bulundu.

TRUMP'TAN 350 MİLYAR DOLARLIK ŞANTAJ

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği ülkelerinin gümrük vergilerinden muaf olması için 350 milyar dolar değerinde Amerikan enerjisi satın almak zorunda olduğunu belirtmişti. Trump, "Enerji satın almak ve satın almaya kararlı olmak zorundalar" demişti.

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Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

ABD yıkılacak her süper güç yıkıldığı gibi

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Haber YorumlarıCHP Savar:

Türkiye bunu beğendi

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika "BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ" alacak..... hem de ÇOK KÖTÜ alacak.........

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Haber YorumlarıBükücü:

Yıkarsa ABD'yi TRUMP yıkar :))

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Çocuk oyuncagı oldu ülkeler Arası Ticaret savaşı

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Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Yürüyün sizi kim tutar…

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Modern üçüncü Dünya Savaşı Ekonomiye Darbe Eee Artık Top Tüfekle Bi Yere Kadar

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Haber YorumlarıHalit:

sallanma 11 eylülde başladı şimdi yıkılma başlayacak

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Haber Yorumlarıslim shady:

Doların egemenliğini yıkmadıkları sürece ABD ne derse yapacaklar!

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