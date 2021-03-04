DÜNYA DRİFT ŞAMPİYONASINDA DERECE ELDE EDEN YARIŞÇI AVCILAR'DA KAZA YAPTI
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DÜNYA DRİFT ŞAMPİYONASINDA DERECE ELDE EDEN YARIŞÇI AVCILAR'DA KAZA YAPTI

04.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:27
DÜNYA DRİFT ŞAMPİYONASINDA DERECE ELDE EDEN YARIŞÇI AVCILAR'DA KAZA YAPTI

Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı.

Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı.

Kaza, saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak 34 BAY 58 plakalı lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken duvara çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak'ın otomobilinde hasar oluştu. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDABir vatandaş ise kaza yapan Bayrak'a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak'a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa "İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: -Kaza sonrası araba-Kaza sonrası Selim Bayrak'ın araçtan inişi-Vatandaşın tepkisi

-Bayrak'ın tepkisi


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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