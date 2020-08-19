DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç görevine başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Karakoç, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Karakoç, görevine başladı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Karakoç, eski rektör Prof. Dr. Talip Gül'den görevi devraldı.

Karakoç yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle, rektörlük görevine atandığını söyledi.

Bugün geldikleri noktanın akademi ve üniversiteleri için hizmet yarışında bir değişimden ibaret olduğunu aktaran Karakoç, "Dicle Üniversitesini bizler devralırken, aldığımız yerden daha yukarılara ve ilerilere taşıma hedefi içindeyiz. Bu doğrultuda ekibimizle birlikte güçlü bir şekilde çalışma gayretinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Üniversitemiz bünyesindeki hocalarımızdan öğrencilerimize, görevli personelimizden çalışanlarımıza kadar herkesin, ama istisnasız herkesin hak ve hukukunu koruyacağız." dedi.

Karakoç, 4 yılı aşkın süre içerisinde yaptığı hizmetler, üniversiteye sağladığı katkılardan dolayı Gül'e teşekkür etti.

Gül ise rektör olarak görev yaptığı 4 yıl boyunca üniversiteye, şehre ve ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA