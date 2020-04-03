DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor - Haberler
Devlet Su İşleri, Karabük, Güncel

DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Karabük'te 4 bin 760 bin dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

03.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:16
DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Karabük'te 4 bin 760 bin dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Karabük'te yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ayrıca Karabük'te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.. Karabük şehir merkezine yıllık 32.37 milyon metreküp içme suyu sağladık. 269 bin 578 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 1 baraj inşa ettik. 4.760 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 45 derenin ıslahını tamamladık" denildi.

"Çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık"

Karabük su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda gayretli çalışmaların sürdüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 17 yılda tamamlanan 1 adet sulama tesisi ile toplam 4 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 6 adet sulama tesisimizin inşaatına da 2020 yılında devam edeceğiz. Karabük'e bugüne kadar 1 baraj yaptık. 5 adet barajın (Aldeğirmen Barjı, Eskipazar Haslı ve ova Barajı, Merkez Düzçam Barajı ve Safranbolu Ovacuma Barajı ) ve 1 adet göletin inşaat çalışmaları devam ediyor."

Karabük'te bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisinin tamamlandığının duyurulduğu açıklamada, Karabük şehir merkezine yıllık toplam 32.37 milyon metreküp içme suyu temin edildiği ve Safranbolu ilçesinde 1 adet içme suyu tesisi inşaatının devem ettiği ve inşaatın tamamlanması halinde ilçe ve güzergah üzerindeki 4 köyün 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

"Karabük İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz"

Bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkede büyük can ve mal kayıplarına yol açtığının hatırlatıldığı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Karabük için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 45 adet dere ıslah tesisi yaparak Karabük şehir merkezi ve 60 meskün mahal, bin 830 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 10 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay 'Virüslüyüm' deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Basketbolcu Fatih Terim Lionel Messi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 13:12:34. #1.15#
title