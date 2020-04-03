DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Karabük'te 4 bin 760 bin dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Karabük'te 4 bin 760 bin dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Karabük'te yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ayrıca Karabük'te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.. Karabük şehir merkezine yıllık 32.37 milyon metreküp içme suyu sağladık. 269 bin 578 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 1 baraj inşa ettik. 4.760 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 45 derenin ıslahını tamamladık" denildi.

"Çiftçilere yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık"

Karabük su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda gayretli çalışmaların sürdüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 17 yılda tamamlanan 1 adet sulama tesisi ile toplam 4 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 6 adet sulama tesisimizin inşaatına da 2020 yılında devam edeceğiz. Karabük'e bugüne kadar 1 baraj yaptık. 5 adet barajın (Aldeğirmen Barjı, Eskipazar Haslı ve ova Barajı, Merkez Düzçam Barajı ve Safranbolu Ovacuma Barajı ) ve 1 adet göletin inşaat çalışmaları devam ediyor."

Karabük'te bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisinin tamamlandığının duyurulduğu açıklamada, Karabük şehir merkezine yıllık toplam 32.37 milyon metreküp içme suyu temin edildiği ve Safranbolu ilçesinde 1 adet içme suyu tesisi inşaatının devem ettiği ve inşaatın tamamlanması halinde ilçe ve güzergah üzerindeki 4 köyün 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

"Karabük İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz"

Bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkede büyük can ve mal kayıplarına yol açtığının hatırlatıldığı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Karabük için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 45 adet dere ıslah tesisi yaparak Karabük şehir merkezi ve 60 meskün mahal, bin 830 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 10 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA