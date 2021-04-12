(DRONE) Kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı
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(DRONE) Kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 62 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Karabük ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 62 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla merkezde 4, Eflani'de 12, Eskipazar'da 15 ve Ovacık'ta 7 olmak üzere kapanan 38 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Eskipazar ilçesi Kapaklı köyü mevkisinde devam eden kar küreme çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 7 greyder ve 6 pikapla çalışan personelin kapalı yolların tamamını açtığını bildirdi.

Düzce'de de kapalı bulunan 24 köy yolu, çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

(DRONE) Kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı
(DRONE) Kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı
(DRONE) Kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı
(DRONE) Kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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