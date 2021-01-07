DP Genel Başkanı Uysal, Konya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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DP Genel Başkanı Uysal, Konya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

07.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:05
DP Genel Başkanı Uysal, Konya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "75 sene evvel millet aşkıyla hayata başlayan, hizmet aşkıyla dağa taşa yayılan demokrat gelenek olarak bugün emeğin ve milletin hayır duaları sayesinde insanımızın kalbindeyiz, ayaktayız." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "75 sene evvel millet aşkıyla hayata başlayan, hizmet aşkıyla dağa taşa yayılan demokrat gelenek olarak bugün emeğin ve milletin hayır duaları sayesinde insanımızın kalbindeyiz, ayaktayız." dedi.

Uysal, bir otelde düzenlenen, Demokrat Parti'nin 75. Kuruluş Yıldönümü ve Konya İl Kongresi'nde, 7 Ocak 1946'da kurulan partinin 75'inci yıl dönümünü Konya'da kutladıklarını söyledi.

"Millet ve memleket için çalışma" anlayışının mensupları oldukların vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bitmeyiz. Bitmez bizim bu ülke ve millet sevdamız. Dile kolay, 75 yıl... 75 sene evvel millet aşkıyla hayata başlayan, hizmet aşkıyla dağa taşa yayılan demokrat gelenek olarak bugün, emeğin ve milletin hayır duaları sayesinde insanımızın kalbindeyiz, ayaktayız. Güzel günler yaşıyoruz ve daha güzelini yaşayacağız. Demokrat Partisi'nde belediye başkanlığı yapmış bir dedenin torunuyum. Bununla da her zaman gurur duyarım. Bize emanet edilmiş bu bayrağı, 'davası olanların başka kaygısı yoktur' diye çıktığımız bu yolda bizimle beraber mücadele edenlerle beraber Allah'ın izniyle yarınlara taşıyacağız. Yarın hem de daha kuvvetli bir ses olacağız."

Konuşmaların ardından, partinin 75'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

Toplantıya, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, genel merkez yöneticileri, il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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