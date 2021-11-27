Domino's Türkiye'de 600 şubeye ulaştı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Domino's 600'üncü şubesini İstanbul Başakşehir'de açtı. Türkiye'de 76 ilde 600 şubeyle hizmet veren Domino's DP Eurasia ismiyle ülkemizin yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere 4 ülkede yürüttüğü operasyonlarında toplam 805 şubeye ulaştı.

Ulus'ta 25 yıl önce bir restoranda başladığı yolculuğunu ülke çapında başarıya taşıyan Domino's, bugün 600'üncü şubesini İstanbul Başakşehir'de hizmete açtı. Açılışa DP Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga'nın yanı sıra şirketin yönetim ekibi ve franchise'ler katıldı. Türkiye'de toplam 600 restoranla hizmet veren şirket, 12 bin çalışanına istihdam sağlayarak yılda 45 milyon adeti pizza olmak üzere toplamda 130 milyon adet ürün satıyor.

"25 yıl önce hamur açıyordum, şimdi 600'üncü şubeye ulaştık"

600'üncü şubeye ulaştıklarını belirten Aslan Saranga, "600'üncü şubeyi açmak çok gurur verici bir olay. Ben aynı zamanda markanın kurucusuyum. Birinci dükkanı açarken de oradaydım. O zamanlar restoran müdürlüğü yapıyordum, hamur açıyordum. Aradan 25 sene geçti ve şu anda çalışanlarımızla birlikte 600'üncü şubemizi açıyoruz. Şirketimiz dünyanın en büyük pizza firması. Biz ise mahallenin pizzacısı olmak istiyoruz. Misyonumuz müşterilerimize lezzetli pizzalarımızı hızlıca, sıcak bir şekilde ulaştırmak" dedi.

"4 ülkede faaliyet gösteriyoruz"

Türkiye dışında 3 ülkede daha faaliyet gösterdiklerini dile getiren Saranga, "Domino's DP Eurasia olarak biz yalnızca Türkiye'de değil Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'da olmak üzere dört ülkedeyiz. 800'ü aşkın dükkanımız var. Bu marka içerisinde dünyanın en büyük 5'inci Domino's'uyuz" şeklinde konuştu.

"Bize pizza satan e-ticaret firması diyebilirsiniz"

Pandemi dönemini iyi bir şekilde geçirdiklerini, aslında pizza satan bir e-ticaret firması olduklarını vurgulayan Saranga, "Pandemi dönemine hazır gibiydik. Çünkü evlere servis daha fazla oldu dijitalden sipariş vermek arttı. Biz zaten satışlarımızın yüzde 75'ini dijital ortamdan yapıyoruz. Dijital olarak sipariş almak ya da temassız teslim etmek konularında çok hızlı hareket ettik. Bize kısaca pizza satan e-ticaret pizza firması diyebilirsiniz. Pandemiyi bu konuda iyi yönettik" ifadelerini kullandı.

"12 bin çalışana istihdam sağlıyoruz"

Bin dükkan hedefiyle yola devam ettiklerini bildiren Saranga, "Bizim Türkiye'de bin dükkanlık bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede bu bin dükkan hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda 12 bin çalışanımız var. Bu bin dükkan hedefimizle yeni iş istihdamı oluşturmak istiyoruz. Her sene 50 yeni dükkan açıyoruz. Her 50 dükkan bin çalışan istihdamı demek. Diğer bir özelliğimizde franchising sistemi. Şirketimiz küçük KOBİ'lerden oluşan bir sistem. Franchising'lerimizin yüzde 50'si bizim dükkanlarımızda motorcu olarak başlamış, müdürlük yapmış, içimizden insanlar şirketimizin bayileri oluyor" dedi.

"Türkiye ekonomisinin alt yapısı çok sağlam"

Türkiye'nin orta vadede ekonomik sıkıntıları aşacağını belirten Saranga, "Türkiye'de bazı dönemler kur dalgalanmaları oluyor. Yüksek enflasyonlu bir döneme giriyoruz fakat Türkiye ekonomisinin alt yapısının çok sağlam olduğunu ve bütün bu dalgalanmaların geçici olduğunu düşünüyorum. Orta vadede Türkiye'de çok büyük bir potansiyelin var olduğunu biliyorum. İş gücü, yatırım ve büyüme olarak potansiyelimiz yüksek. Biz de bu dönemleri iyi yöneteceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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