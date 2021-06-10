Dolar 8.59, euro 10.46, sterlin 12.13 lirada
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Dolar 8.59, euro 10.46, sterlin 12.13 lirada

Dolar 8.59, euro 10.46, sterlin 12.13 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısına odaklanan küresel piyasalarda, başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerinde işlem gören dolar, iç piyasada da yeni güne 8.60 lira sınırında başladı.

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısına odaklanan küresel piyasalarda, başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerinde işlem gören dolar, iç piyasada da yeni güne 8.60 lira sınırında başladı.

ECB'nin bugün faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, kararın açıklanmasının ardından düzenlenecek toplantıda yapacağı konuşmada ise acil durum varlık alım miktarında yakın vadede azaltıma gidilip gidilmeyeceğine ilişkin sinyaller aranacak. 

Dünya Bankası, Türkiye'ye deprem güçlendirme, enerji verimliliği ve iklime karşı dayanaklılığı artırmada kullanılmak üzere Türkiye'ye toplam 400 milyon dolarlık iki ayrı krediyi onayladı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,445 ve 1,453 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 artışla 1,449.17 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.26 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 artıdaydıDöviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5832 lira ve en yüksek 8.5953 lirayı gördükten sonra, 8.59 – 8.60 lira aralığında,euro en düşük 10.4560 lira ve en yüksek 10.4809 lirayı gördükten sonra, 10.46 – 10.47 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1262 lira ve en yüksek 12.1458 lirayı gördükten sonra 12.13 – 12.14 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21627 - 1.21812 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21652 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Endeksin güne yurtdışı piyasalarla uyumlu bir şekilde yataya yakın hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100'de dün de oldukça dar bir bant içinde kararsız bir tablo oluştu. İşlem hacmi de son günlerde olduğu gibi görece olarak düşük kaldı. "Bu hafta için izlediğimiz ilk direnç olan 1,445 üzerine çıkan ve bu seviye üzerinde kapanışlar gerçekleştiren endekste, bu seviyenin üzerinde 1,462 izlediğimiz en önemli direnç olmaya devam ediyor. "Bugün yurtdışındaki yoğun veri akışı sonrası endeks bu seviyenin üzerine çıkabilir ve bu seviye üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse yukarı yönlü hareket yeni bir ivme kazanabilir."Bu durumda TCMB Merkez Bankası Başkan değişiminde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesi gündeme gelebilir. 

"Endekste 1,430 altı olacak bir kapanış ise görünümün negatife dönmesine neden olacaktır. Buranın altında 1,415 ve 1,390 takip edilecek destekler olacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dolar 8.59, euro 10.46, sterlin 12.13 lirada - Haberler Ekonomi
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