Doğu Karadeniz'den 82 Ülkeye İhracat

Doğu Karadeniz'den, bu yılın ocak-şubat döneminde 82 ülkeye, 203,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den, bu yılın iki ayında 203 milyon 685 bin 897 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat rakamının 251 milyon 456 bin 475 dolar olduğunu, buna göre yüzde 19'luk düşüş yaşandığını ifade eden Gürdoğan, ihraç edilen ürün sıralamasında, 120 milyon 975 bin 449 dolarla fındık ve mamullerinin birinci, 35 milyon 521 bin 641 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 18 milyon 900 bin 333 dolarla su ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Gürdoğan, ocak-şubat döneminde bölgeden 82 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan olduğunu bildirdi.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracattaki düşüşün nedenlerini, Rusya Federasyonu'nun domateste firma kısıtlamalarının devam etmesi, fındık fiyatlarının gerilemesi, madencilik ürünleri ihraç sevkıyatlarının düşük kalması olarak sıraladı.

Su ürünleri ihracatında önceki seneye oranla yüzde 426'lık artış yaşandığını belirten Gürdoğan, "Bu, Trabzon'dan Danimarka, Vietnam ve Fas'a yönelik gerçekleştirilen balık yağı ihracatından kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu'nun domates ihracatındaki kısıtlamayı kaldırarak sektörün en büyük öncü firmalarına da izin vermesi ile ihracatımız artış trendine girecektir. Özellikle bölge illerimizde üretimi yapılan belli ürünlerdeki kapasite ve ihracat potansiyelinin her geçen gün artış göstermesi, ihracatçılarımızın gayretleri, Doğu Karadeniz ekonomisinin en büyük girdisini oluşturan ihracatımızı daha üst noktalara ulaştıracaktır. Bunun yanında ihracattaki KDV iade süreçlerini iyileştirecek ve güven esaslı bir sistemin oluşmasını sağlayacak hükümetimiz tarafından TBMM'ye sevk edilen KDV Kanunu ile ilgili değişiklik tasarısı ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik kanun tasarılarının yasallaşması ile de ihracatçılarımıza önemli katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca, ihracatçının finansman imkanlarına erişimini kolaylaştıracak Kredi Garanti Fonu kefaletine dayalı kredilerde, ihracatçımıza pozitif ayrımcılık yapılması ve işlemlerde ihracatçılarımıza öncelik tanınması ihracatçımıza doping etkisi yapacaktır."