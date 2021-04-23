Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde öldürülen Yasin Börü'nün ailesini ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde öldürülen Yasin Börü'nün ailesini ziyaret etti.

Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile yaptığı ziyarette Börü'nün babası Fikri ve Annesi Hatice ile görüştü, aileyle sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Karaloğlu, "Yaklaşık 7 yıl önce bölücü hainlerce katledilen Yasin Börü yavrumuzun ailesini ziyaret ettik. Börü ailesinin dinmeyen acısını paylaştık. Rabbim Yasin'imize, Yasinlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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