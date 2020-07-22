Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu (2)
HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİDiyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulunan Mücella Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı.
22.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:27
HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulunan Mücella Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Demir, akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin ölümüyle ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA