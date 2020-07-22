Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu (2)

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİDiyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulunan Mücella Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı.

Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu (2)
22.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:27

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulunan Mücella Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Demir, akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin ölümüyle ilgili çalışması sürüyor.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Güncel
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi 3. Sayfa
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Nuri Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Öztürk Serengil Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu (2) - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 23:35:20. #1.14#
title