Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz
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Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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