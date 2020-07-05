Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin yöneticilerini ülkemize getirip tedavi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin yöneticilerini ülkemize getirip tedavi ettiriyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bazı ülkelerin yöneticilerini ülkemize getirip tedavi ettiriyoruz."

"Koronayla mücadelede en başarılı ülkelerden olduk"

"137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik"

"34 ülkeden 159 vatandaşımızı uçak ambulansla ülkemize getirdik"

"Şartları iyi olmadığı halde başka ülkelere jest yaparsanız; şartları iyi olan Türkiye'yi görmezden gelirseniz o zaman sizin vatandaşınız da isyan eder"

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy:

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Kaynak: İHA