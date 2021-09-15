Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal 16-17 Eylül'de Washington'ı ziyaret edecek - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal 16-17 Eylül'de Washington'ı ziyaret edecek

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal 16-17 Eylül'de Washington'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Eylül tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Eylül tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Önal'ın, Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyarette yapılacak kapsamlı heyetler arası siyasi istişarelerde; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal 16-17 Eylül'de Washington'ı ziyaret edecek - Haberler
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