Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü

13.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:13

- Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü Bandırma'da kaza 1 ölü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

- Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü

Bandırma'da kaza 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Bandırma Çanakkale Yolu 40.km'de Ali C. A.(27)'nın kullandığı 16 Z 8470 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında 5 ağaca vurarak yoldan çıktı. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasın da Ali Cem A.kemer kullanmadığı için araç içerisinden fırladı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Tedbir amaçlı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ

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