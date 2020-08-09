DHA YURT BÜLTENİ - 9 Şehit Uzman Çavuş Süleyman, son yolculuğuna uğurlandıPENÇE - Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural (24) memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Süleyman, son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE - Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural (24) memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural için bugün memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Çekalan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camii'nde gerçekleştirilen törene Vali Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit babası Arslan Ural, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit annesi Arife Ural ise cenaze evinde taziyeleri kabul etti.

Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa veridi.2 yıllık asker şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın Merve Şahin ile 5 aylık nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA