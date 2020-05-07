DHA YURT BÜLTENİ - 8
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DHA YURT BÜLTENİ - 8

DHA YURT BÜLTENİ - 8
07.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:26

El frenini indirip lüks cipi denize saldı (2)PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIİZMİR'in Urla ilçesinde, kiraladığı lüks cipi el frenini indirdikten sonra denize salan şahsın, B.G. (27) olduğu ortaya çıktı.

El frenini indirip lüks cipi denize saldı (2)

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İZMİR'in Urla ilçesinde, kiraladığı lüks cipi el frenini indirdikten sonra denize salan şahsın, B.G. (27) olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve Balıkesir'de oturduğu belirlenen B.G., ekipler tarafından ailesine teslim edildi. B.G. hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, araç sahibinin B: G.'nin ailesiyle konuşarak sorunu çözdüğü ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Annesinde koronavirüs çıkan zihinsel engelli, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı 

NİĞDE'de, annesinin koronavirüs testi pozitif çıkan zihinsel engelli Himmet E. (50), polis ve sağlık ekipleri tarafından yakalanarak, hastaneye götürüldü.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan A.E.'nin (72) rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan A.E., yüzde 70 zihinsel engelli oğlu H.E. ile birlikte yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis eşliğinde kadının evine gitti. Ancak Himmet E. evde bulunamadı. Yapılan çalışmalar sonunda Hikmet E.'nin Elhacı Mahmut Caddesi'nde olduğu belirlendi. Bölgeye giden ekipleri görünce korkan ve sürekli kaçmak isteyen Himmet E., bozuk para verilerek, ikna edildi. Güçlükle ambulansa bindirilen Hikmet E. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Bu sırada toplanan vatandaşlar, ekipler tarafından sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıldı. Belediye ekipleri, Himmet E.'nin girdiği dükkanlarda dezenfekte işlemi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Polis ekipleri tarafından şahsın bulunması-Polis çevredeki vatandaşları uyarması-Şahıstan görüntü-Şahsın yürümeye başlaması-Ekiplerin durdurmaya çalışması-Ambulansın gelmesi-Sağlık Ekiplerinin müdehale etmeye çalışması-Şahsın kaçması ekiplerin güçlükle ambulansa bindirmesi-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE

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Van'da karantinası sona eren 248 kişi memleketlerine uğurlandı

UMMAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Van'da öğrenci yurtlarına yerleştirilen 248 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.Umman'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 248 kişi, Van'da Süleyman Şah ve İmam Şafii Yurtları'na yerleştirildi. Vatandaşlar 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde, kendilerine tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Vatandaşları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, Kızılay ve polis ekipleri uğurladı. Yurt binasından çıkan vatandaşlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilip, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere bindirildi.Vatandaşlar, karantina sürecinin çok iyi geçtiğini belirterek, kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Yurt binasında çıkan Tük vatandaşlar-Çocukları ile çıkan aileler-Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnan, vatandaşları uğurlarken-Otobüslere binmeleri-Vatandaşlarla röportaj-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Uyuşturucudan tutuklanan zanlının eşi 'Adem ne yaptın sen'

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, evleri ve ahırlarında saksılarda izinsiz hintkeneviri yetiştirip, sattıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Adem Taş, cezaevine götürülürken eşi arkasından, "Adem ne yaptın sen" diye defalarca kez seslendi ancak cevap alamadı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat çalışmasıyla Buldan ilçesinin Dımbazlar Mahallesi'nde iki kişinin saksılarda hintkeneviri yetiştirip, sattığını belirledi. Dün şüpheliler Adem Taş (45) ve Ahmet Yeşilkaya'nın (43) evlerine JASAT, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile operasyon düzenledi. İki kişinin evlerinde yapılan aramalarda, çatı, balkon ve ahırda saksılara dikilmiş toplam 600 kök dişi hintkeneviri, kaçak üretildiği belirlenen 20 litre rakı, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca, 50 mermi ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Adem Taş ve Ahmet Yeşilkaya tutuklandı. Adliye çıkışında, eşi cezaevine götürülmek üzere jandarma aracına bindirilen Adem Taş'a, "Adem ne yaptın sen" diye defalarca kez seslendi ancak cevap alamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntüŞüphelilerin Adem Taş cezaevine götürülürken eşinin seslenmesiAramalarda ele geçirilen saksılarda yetiştirilmiş hintkenevirlerinden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Koronavirüs tedavisi gören Eser: Fransa'da olsam beni ölüme terk edeceklerdi

TÜRKİYE'de, koronavirüsün görülmesinin ardından pandemi hastanesi olan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi, Demirören Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Fransa'dan Türkiye'ye gelerek burada koronavirüs tedavisi gören Ömer Eser (66), "Fransa'da olsam beni ölüme terk edeceklerdi. Avrupa'daki doktor ve hastaneler Türk doktorlarının tırnağı bile olamazlar" dedi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra mart ayında pandemi hastanesi ilan edildi. Yoğun bakım ünitesi ve acil serviste yapılan hazırlıkların ardından mart ayı itibariyle hastane koronavirüs tedavisi yapılmaya başladı. Doktorların, özel sterilize odalarda hazırlanarak yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören hastaların tedavisini yaptığı anlar, DHA ekibi tarafından görüntülendi.'FRANSA'DA OLSAM BENİ ÖLÜME TERK EDECEKLERDİ'Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı Ömer Eser (66), akciğerinde belirti gösteren rahatsızlık sebebiyle Türkiye'ye gelerek, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. "Fransa'daki doktorlar Türk doktorlarının tırnağı olamaz" diyerek Türkiye'nin sağlıkta Avrupa ülkelerine göre daha gelişmiş bir durumda olduğunu söyleyen Ömer Eser, "Ciğerlerimde bir rahatsızlık olduğu için ameliyat kararım verildi ve anesteziden döndüm. Ben Türk doktorlarına baktırmadan kesinlikle sizin bıçağınızın altına yatmam. Doktorlarım ısrar etti. Ölecek olan ben değil miyim, dedim. Geldiğimde 14 gün karantina da kaldım. İstanbul'da testlerim negatif çıkınca Bursa'ya kızımın yanına geldim. Ciğerlerimdeki rahatsızlık tekrarlayınca buraya geldim. Burada testim pozitif çıktı. Avrupa'da, Fransa'daki doktor ve hastaneler Türk doktorlarının tırnağı bile olamazlar. Haberlerde de izliyorum. Lyon kentinde bir arkadaşımızın fişini çekmek istiyorlar. Ailesi razı olmayınca konsolosluk aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle Konya'ya tedaviye getiriliyor. Adamı ölüme terk edeceklerdi eğer ben de orada olsaydım benim de sonum o olacaktı. Eşim de benimle geldi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan Allah razı olsun. Konsolosluk aracılığıyla görüştük gidebilirsiniz dediler. Torunlarımın bazıları burada diğerleri Fransa'da. Torunlarımı özlemez olur muyum, torun deyince her şey duruyor. Bana çok düşkünlerdir. Geleli iki ay oldu ve özlüyorum. Gençler yanlış yapıyor. Eğer sokağa çıkma konusunda vatandaş olarak görevimizi yapmazsak bu virüs bitmez, daha da kötü yayılır. Herkes bilinçli olsa da sokağa çıkma yasağına uysa bu iş kısa zamanda biter" dedi.'KALABALIK ORTAMLARA HİÇ GİRMEDİM AMA POZİTİF ÇIKTIM'Pankreas kanseri tedavisiyle birlikte koronavirüs tedavisi gören Haşim Ertanır (61) ise, "İyi ki buraya gelmişim. Hocalar hangi test gerekiyorsa yapıyorlar. Virüsten huylandım, hissetme diye bir şey olmadı. Öksürük vardı. Genelde ateş diyorlar ama ateş bende hiç olmadı. Biraz da halsizliğim vardı. İnşallah Allah hayırlısı nasip etsin. Pankreas ameliyatını geçen sene bu zamanlarda oldum. Tek sıkıntım iyileşene kadar bu odada duracak olmak. Moralimiz iyi. Kalabalık bir ortama hiçbir zaman girmedim. İki arkadaş bile otursak mesafeyle oturuyorduk" ifadelerini kullandı."3 BİN 500 KİŞİ MUAYENE EDİLDİ"Korovanavirüse karşı erkenden hazırlık yaptıklarını belirten Uludağ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, "Mart ayında pandemi hastanesi ilan edilmesiyle birlikte daha önceden hazırlıklarımızı yapmıştık. Yaklaşık 143 kişilik yataklı bir hastane oluşturduk. Hastane içerisinde bir hastane yaptık. 6 adet pandemi kliniği, ameliyathane ve yoğun bakımıyla bir hastane oluşturduk. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 kişiyi bütün polikliniklerimizde muayene ettik ve değerlendirdik. 450 kişinin de yatışını vererek tedavilerini gerçekleştirdik. Ölüm oranlarımız oldukça az" diye konuştu.'ÜNİVERSİTE HASTANEMİZ BAŞARILI BİR YOL İZLEDİ'Koronavirüs sürecinde hastanede başarılı bir yol izlediğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise şunları söyledi:

"Başta başhekimliğimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu algoritma doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Acil girişinden başlamak üzere hastanemizde tamamen bir blok bu iş üzerine tahsis edildi. Normal hastayla pandemi kliniklerinde tedavi görülecek ya da teşhisi yapılacak hastaların izolasyonu temin edildi. Onun içinde başarılı bir dönem geçirdiğimizi gözlemliyoruz. Türkiye inşallah dünya tarihine adını yazdıracak bir hamleyle koronavirüsü atlatacak diye düşünüyoruz. Rehavete kapılıp elden gelen tedbirleri bırakmamalıyız. Her an bir orman yangını gibi tekrar alevlenebilir. Tedbirli olmamızda fayda var, tedbir, tedbir, tedbir diyorum."

Kaynak: DHA

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