Dha yurt bülteni-3

08.09.2019 10:44

1)2 METREKARELİK BODRUMDA BIÇAK ÜRETİP, DÜNYAYA SATIYOR

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nazım Özdemir (35) evinin altındaki 2 metrekarelik bodrumuna kurduğu imalathanede ürettiği bıçakları dünyanın dört bir ülkesine satıyor. Körfez Hacıosman Mahallesi'nde yaşayan Nazım Özdemir, evinin bodrumunda kurduğu atölyede bıçak üretiyor. Neredeyse 2 metrekarelik bir alanda çalışan Özdemir, ürettiği bıçakları yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine satıyor.Mesleği babasından öğrendiğini ve 5 yaşından beri bıçak üretimiyle iç içe olduğunu söyleyen Özdemir, babasının da bıçak yapmayı dedesinden öğrendiğini ve bu şekilde aile mesleği haline geldiğini ifade etti.

Mesleğini sürdürdüğü için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Nazım Özdemir, "Ben bıçak ustasıyım. Bıçakçılık mesleğimizi, 1800'lü yıllardan beri yapıyoruz. Savaşlarda kılıçlar, süngüler yapılmış. Dedemler yapmış o dönemde. Babam da halen bu işi yapıyor. Kocaeli'de de bu işi yapan tek mirasçı ben varım. 35 yaşındayım ve 30 yıldır bu işi yapıyorum. Babam bana nasıl bu mesleği öğrettiyse, ben de oğluma bu mesleği öğreteceğim. 2 metrekarelik bir dükkanda bu işi yapıyorum ve dünyanın her yerine bıçak satıyorum. Yurtdışında Londra'dan, Kanada'dan, Bulgaristan'dan özel siparişlerim oldu. İnşallah bu siparişleri daha çok alıp, üretmeye gayret gösteriyorum." dedi.

DÖVME BIÇAKÇILIK İŞİ TÜRKİYE'DE AZALDI

Dövme bıçak işini herkesin yapamadığı için azaldığını söyleyen Özdemir, "Dövme bıçak işi Türkiye'de çok azaldığı için ve çok zor bir meslek olduğu için kimse yapmıyor. Bu yüzden azaldı. Ben bu işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Kolay bir meslek değil. 2 metrekare alanda bunu yapmak hiç kolay değil. İçeride kömür ocağı yandığı için çok zor oluyor. Ama ben bu mesleğime aşığım. Bıçaklarımın saplarını keçi boynuzundan, manda boynuzundan, cevizden ve kök zeytinden kullanıyorum. Sapların içlerini de pirinç yapıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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2 metrekarelik atölyeden görüntü

Özdemir'in atölye içerisindeki çalışması

Ürettiği bıçaklardan görüntüler

Nazım Özdemir ile röp.

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HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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2)BİREYSEL CANKURTARMA ŞAMPİYONASI KANDIRA'DA YAPILDI

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu(TSSF) tarafından düzenlenen Bireysel Cankurtarma Şampiyonası'nda, cankurtaranlar Türkiye'nin en iyisi olmak için yarıştı.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu(TSSF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bireysel Cankurtarma Şampiyonası Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6'sı kadın 30 cankurtaran, en iyi cankurtaran olduklarını ispatlamak için birbirleriyle yarıştı. Birbirinden zorlu 4 parkurda ter döken yarışmacılar, koşu, yüzme, sahilde hızlı koşu (90 metre), ekipmanlı kurtarma yarışı ve sahilde bin metre koşu parkurlarını tamamlayarak madalya almaya hak kazandı.

Cankurtaran olmak için çok ciddi bir eğitimden geçilmesi gerektiğini söyleyen TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Bu yıl ilk kez cankurtarma şampiyonası düzenliyoruz. Cankurtarma su altı sporları federasyonunun bir spor branşı. Aynı zamanda kamu yararına bir hizmet. Cankurtaranların tabii ki sportif altyapılarının olması çok önemli. Ülkemizde yasal olarak da plajların güvenliği açısından cankurtaran bulundurma zorunluluğu var. 2006 yılından itibaren yönetmelik ile TSSF bünyesinde gerçekleştirilen bir branş. Burada cankurtaranların sportif yeteneklerini sergiledikleri güzel bir yarışma yapıyoruz. Bunun dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilmiş yarışma parkurları var. 10'un üzerinde yarışma parkuru var. Her ülke kendine göre farklı parkurlarda yarışma düzenleme hakkına sahip. Biz burada 4 farklı disiplinde, 4 parkurda yarışma organize ediyoruz. Bu etkinlik öncesinde geçmişte yerel organizasyonlar oldu ancak ilk defa Türkiye çapında, ulusal bir şampiyonayı biz gerçekleştiriyoruz. Katılım da oldukça yüksek. Gelecek yıllarda daha yüksek bir katılım ve görsel bir şölen olacağını düşünüyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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Yarışmalardan drone görüntüleri

Parkurlardan aktüel görüntüler

TSSF Başkanı Doç Dr. Şahin Özen ile röp.

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HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

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3)ADANA'DA POLİS 200 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMI YAPTI

ADANA'da polis, okulların açılmasının ardından ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Tespit edilen 200 öğrencinin evine giden ekipler, içinde kırtasiye malzemeleri olan çantaları öğrencilere verdi. Öğrenciler, evlerine gelen polislere teşekkür edip, çantalarını aldı.



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Polisin çantalarla sokağa gelmesi

Öğrencilere okul çantalarını vermesi

Veliler ile Röp.

Haber-Kamera: ADANA,

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4)CİPS POŞETİ İÇİNDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ADANA'da polis, cips paketi içinde uyuşturucu satan 1'i çocuk 2'kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde bulunan bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Belirlenen yere giden polis, otomobil içinde bulunan cip poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet Can M. Sefa K. ve yaşı küçük V.A.'yı gözaltına aldı. Ayrıca Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bunan evde yapılan arama, 508 gram bonzai bulundu. Evde bulunan A.A. (17), Mahsun B. (25) Ömer D. (31) Fahrettin L. (27) Tahsin G. (26) ve Salim G.'yi (30) yakalandı.

Her iki olayın şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA