Dha Yurt Bülteni - 21

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı (2)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



Yangından genel detay görüntü



Bekleyen vatandaşlardan görüntü



Çevredeki otların söndürülmesinden görüntü



İtfaiye araçlarından görüntü



Site sakinleri ile röp.



Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),



=======================================================



Özel tarihte Burdur Gölü'nde 'evet' dediler



BURDUR'da evlilik tarihlerinin özel bir günde olmasını isteyen Serkan Akyüzlü- Gamze Biçer çifti, Burdur Gölü'nde teknede nikah kıydı.



Serkan Balıkçılık'ın sahibi işadamı Serkan Akyüzlü ile Gamze Biçer, 07.07.2015 başlayan arkadaşlıklarını nikahla taçlandırmak istedi. Evliliklerinin özel bir tarihte olmasını isteyen çift, bunun için 07.07.2017 tarihini seçti. Serkan Akyüzü ve Gamze Biçer çifti Burdur Gölü'nde teknede düzenlenen nikah töreninde ömür boyu mutluluk için 'evet' dedi. Çiftin nikahını Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz kıydı.



Nikahtan sonra gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilk defa teknede nikah kıydığını söyledi. Başkan Ercengiz, "Burdur halkının hizmetindeyiz. Genç kardeşlerimiz ömürleri boyunca unutmayacakaları bir nikahı teknede uygun buldu. Benim için de değişiklik oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Başkan Ercengiz, bu özel tarihte belediye olarak yoğunluk yaşadıklarını ve gençlerin nikahlarına yetişmeye çalıştıklarını söyledi.



Başkan Ali Orkun Ercengiz, çifte Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.



Damat Serkan Akyüzlü ise bugünün kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Biz de birlikteliğimizin ikinci yılını kutluyorduk. Bugün de nikahımızı kıydık, mutluyuz. Belediye Başkanımzı geldi. Bizi kırmadı. Herkese teşekkür ederiz. Teknede olması daha güzel oldu" diye konuştu.



Gamze Biçer ise bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.



Nikahın ardından çift ve davetliler tekne ile Burdur Gölü'nde gezinti yaptı. Turda genç çift dans edip, göl manzarasında fotoğraf çektirdi.



GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ:



-----------------



-Nikaha katılanlar



-nikah kıyılması



-Ali Orkun ercengiz ile röportaj



-Serkan akyüzlü ile röportaj



-Gamze Biçer ile röportaj



-Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,



======================================



Şarj edilen elektrikli bisikletler patladı; 11 kişi hastanelik oldu (2) - yeniden







Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine



'Gaziantep'te binanın giriş katında patlama' başlıklı haberimizi, kaynagından alınan ek bilgiler bilgiler doğrultusan yeniden veriyoruz.



YENİDEN



--------------



GAZİANTEP'te, 5 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda şarj edilen iki elektrikli bisiklet patladı. Binanın giriş kapısının yerinden söküldüğü patlamada dumandan etkilenen 10 kişi ile yaralanan 1 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.



Olay, saat 22.30 sıralarında Gazikent Mahallesi'ndeki Amaç Yapı Kooperatifi 29'uncu blokta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki panoda 2 elektrikli bisiklet şarj edilirken patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın giriş kapısı yerinden sökülürken, alev alan elektrikli bisikletler yanmaya başladı. Patlama sonrasında çıkan yangında, koridor ile zemindeki dairelerde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi ise el ve ayaklarından yaralandı.



Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Tedaviye alınan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binadakileri tahliye edip elektrikli bisikletlere müdahale edererk söndürdü.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Patlamanın iki elektrikli bisikletin elektrik panosunda şarj edilirken meydana geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Şehitkamil İlçemiz Gazikent Mahallesi'nde Amaç Yapı Kooperatifi 39'uncu blok zemin katta bulunan elektrik panosundan 2 adet elektrikli motorun şarj edilmesi sırasında elektrikten kaynaklanan bir yangın meydana gelmiştir. Meydana gelen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olay neticesinde motorlar ve elektrik panosunda maddi hasar meydana gelmiş olup 1 kişi el ve ayaklarındaki yanıklar, 10 kişi de yangın dumanından etkilenmeleri nedeniyle tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Olay yeri



Toplanan kalabalık



Polis ve itfaiye ekipleri



Binanın boşaltılması



Ekiplerin yangına müdahalesi



Yanan motorlar



Sökülen kapı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Ahmet ÖZER /GAZİANTEP,



==================================================



Konya'da pavyon ve pansiyona uyuşturucu operasyonu







KONYA'da pavyon ve pansiyonlara yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.



Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir pavyona ve pavyona bağlı pansiyona 50 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Baskında odaların kapıları çilingir yardımıyla açılarak içeri girildi. Odalar dedektör köpek 'Ares' ile didik didik arandı. Polis, otomobiller, buzdolabı, kalorifer kazanı ve tuvaletlerde de detaylı arama yaptı. 100 kişinin GBT sorgusu yapıldı.



Aramada, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve sahte içki ele geçirildi. Ayrıca konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 3 kadına da işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Pavyona baskın anı



Pavyonda ve pansiyonda yapılan aramalar



Aramalarda çıkan uyuşturucu maddeler



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,



==================================



Traktöre çarpan otomobilde 2 yaralı







ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresindeki Üçüzler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevher Kada yönetimindeki 63 YH 996 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 63 RA 964 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cevher Kada ve yanında bulunan Ömer Karakeçili yaralandı. Yapılan ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Cevher Kada, acil servisteki ilk müdahaleninardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kaza sonrası ulaşıma kapatılan karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.







Haber: Mustafa UFAK / HİLVAN(Şanlıurfa),



=====================================



İzmir'de 2 kardeş silahlı saldırıda yaralandı







İZMİR'in Konak İlçesi'nde, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.H. ve kardeşi A.H. yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yaya olarak giden S.H. ile kardeşi A.H.'ye tabancayla ateş etti. Kurşunların vücutlarına isabet ettiği iki kardeş yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla S.H. ve A.H. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Haber: İZMİR,



================



Bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü (2)



BABA-OĞUL TUTUKLANDI



İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde Serkan Kaplan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tarık B., emniyetteki sorgusunda, "Serkan Kaplan, çevredeki esnafı sıkıştırıp haraç istiyordu. Aynı şekilde babamı da sıkıştırıp haraç istemiş. Ben de babama destek olmak için yanına gittim. Serkan Kaplan tezgaha geldi ve yine haraç istedi. Biz de vermeyeceğimizi söyledikten sonra Serkan ileri geri konuşunca tartışmaya başladık. Ben de dayanamadım ve tezgahtan aldığım bıçağı Serkan Kaplan'a sapladım" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarık B. ile olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen babası Ahmet Servet B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: İZMİR,



================