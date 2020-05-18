DHA YURT BÜLTENİ- 14 Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit olduHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi olan Adana'nın Aladağ ilçesindeki ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Er Halil Çakır'ın cenazesinin yarın Aladağ'da toprağa verilmesi bekleniyor.

ADANA, -

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Şehit asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve kafasına şarapnel parçası isabe eden Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı.Törende, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehit Piyade Er Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Çakır, yapılan dualarla helikopterle memleketi Adana'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Şehit askerin naaaşının tören alanına getirilmesi-Şehit askerin özgeçmişinin okunması-İl müftüsü Faruk Gürbüzün dua etmesi-Törene katılanlar-Şehit askerin helikoptere götürülmesi

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyünde evinin önünde eşi Aydın Kökoğlu tarafından, kızı Duygu Kökoğlu'nun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu (44), öğle namazına müteakip köy mezarlığında kılınan cezane namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Köydeki evin önüne helallik alınmak için cenaze aracıyla getirilen Fatma Kökoğlu'nun tabutuna sarılan yakınları sinir krizi geçirdi. Annesi gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Duygu Kökoğlu, tabuta sarılıp, "Annem ben geldim, ne olur gitme. Kaç saat oldu hala uyuyorsun, annecim uyan artık" diye seslendi.

Olay, dün sabaha karşı 02.40 sıralarında Kurşunlu köyünde meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma K., 19 yaşındaki kızı Duygu Kökoğlu ile birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bir aracın arkasına gizlenerek bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın Kökoğlu, Fatma Kökoğlu ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın Kökoğlu, kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma Kökoğlu'nu bıçakladı. Genç kız panik ve korku içinde bir komşusunun evine sığınıp, yaşadıklarını anlattı. Aydın Kökoğlu ise olay yerinden kaçtı. Kalbinden ve karnından yaralanan Fatma Kökoğlu, ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu ise, suçaletiyle birlite jandarmaya teslim oldu. Aydın Kökoğlu, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİKocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu'nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze arabasıyla köyde birlikte yaşadığı annesi Gülşen Elitok'un evinin önüne getirildi. Burada annesi Gülşen Elitok ile, çocukları 21 yaşındaki Uğur ve 19 yaşındaki kızı Duygu tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Annesi, babası tarafından gözü önünde bıçaklanan Duygu Kökoğlu'nun, "Annem ben geldim, ne olur gitme. Kaç saat oldu hala uyuyorsun, annecim uyan artık" diye seslenişi yürekleri sızlattı. Cenaze töreni sırasında Fatma Kökoğlu'nun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

'ABLAMIN YÜZÜ GÜLMEDİ'Fatma Kökoğlu'nun acılı kardeşi Fatih Balkan ise, kız kardeşinin bu durumu hak etmediğini belirterek, "Görüyorsunuz, olmaması gereken şeyler. Allah'ın yarattığı canı, caninin birİ gelip, alıyor. Olması gereken bu mu. İnsan gibi konuş, anlaş, ayrıl. Yazık günah bak iki tane yetim bıraktı arkasında. Hem anadan, hem babadan mahrum kaldı çocuklar. Ben ablasız kaldım. Biz yetim büyüdük onunla. Yüzü gülmedi. Benim yüzüm gülmedi. İnşallah cezasını bulacaktır. Kardeşi olarak acımızın azalması için hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Elimden geleni yapacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Allah nasip ederse davaları her şeyi takip edip, hak ettiği cezayı aldıracağım. Arkamızda zaten devletimiz var. Aradılar, destekte oluyorlar. Avukat tahsis edeceklerini söylediler. Allah bin kere razı olsun. Bunlar sıkıntılı bir evlilik geçirdi. Bir iki defa normalinde kanunen ayrıldılar. Çocuklar için tekrardan barıştılar. Ablam çok mücadele etti. Ama öbürü her seferinde uslanmaz, alkolik, bir şekilde eziyet, çile çektirmek için tehdit etti. Ben burada olmuş olsaydım, görevlendirmem çıktığı için Gökçeada'ya gitmiştim. Gitmeseydim burada ablama sahip çıkıyordum. Yapamazdı, yapamıyordu zaten benim gidişimi fırsat bildi. İnşallah yaradanım ona hak ettiği cezayı aldıracak. Başka türlü yükümüz hafiflemeyecek. Olay anında kızı da yanındaydı. Kızını da bıçaklayacakmış ama kızı zor kaçmış. Garibim komşunun evine sığınmış. Ablam olduğu yerde can veriyor. Mustafa abim koşmuş ama yetişememiş" dedi.

'AZRAİL GİBİ BAŞUCUNDA DİKİLİYORDU'Fatma Kökoğlu'nun üvey abisi Mustafa Elitok, "Duygunun bağırtısına koştum. Zaten balkonda onların gelmesini bekliyordum. Bir haftadır kendisini göremiyorduk. Ben sabah 7'de çıkıyorum işe, akşam 8'de geliyorum. Onlar 6'da gidiyorlar. Gece 2.5'ta geliyorlar. Göremiyorum, yetişemiyorum. Hadi dedim içime doğdu, bir sıkıntı vardı. Bekleyeyim dedim. 2.30'a kadar balkonda oturdum. Çay ve sigara içtim. Eşim yatmıyor musun dedi. Yarın Pazar yatmayacağım, ben Duygu'yu bekleyeceğim, göreceğim dedim. Kızının bağırtısına koştum. İki tane köpek havladı. Dedim herhalde köpekler saldırdı. Fırladım koştum. Yanına vardım. Baş ucunda elinde bıçakla bekliyordu. Azrail gibi baş ucunda dikiliyordu. Gelme lan senide öldürürüm dedi. Allah belanı versin, Aydın sen ne yaptın dedim. Bu akşam burası kan gölüne dönecek, hepinizin canını alacağım dedi. Buraya asfalta hepinizi sereceğim dedi. Ben kafasına vurmak için yerden bir şeyler aradım. O sırada kaçtı. Hemen ben polisi, jandarmayı, sağlık ekiplerini aradım. Hepsine bilgi verdim. Çanakkale'ye kaçarsa, mezarlığın orada yakalansın dedim. Jandarma gelirken, Dörtyol'da önüne geçip, sizin aradığınız kişi benim hiç gitmeyin, ben yaptım demiş. İnşallah bu konuya Adalet Bakanımızda bir el atar. Yani bu kadın cinayeti artık bitsin" diye konuştu.

Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben sözün bittiği yerdeyim. Allah hayırlısı neyse onu versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evin önündeki cenaze töreninden genel ve detay görüntüler.-Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu-Fatma Kökoğlu'nun kızı Duygu Kökoğlu görüntü.-Mezarlıkta cenazenin defnedilmesinden görüntü.-Fatma Kökoğlu'nun kardeşi Fatih Balkan'ın açıklama görüntüsü.-Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu açıklama görüntüsü.-Fatma Kökoğlu'nun üvey abisi Mustafa Elitok açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Muğla Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerine hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 14.48'te Datça'ın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.7 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye Mahalleri'nden hissedildi. 4.20 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Datça Limanı'ndan detaylar

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı

KÜTAHYA'da Covid-19 testi yapılan Mustafa K. ve 11 gün önce doğan kız bebeğinin yanı sıra yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O. da koronavirüs tespit edildi. Bebek ve 2 kişi tedavi altına alınırken, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 25 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan Fatma K., 7 Mayıs tarihinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'nde doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi. Mustafa ve Fatma K. çifti, doğumun ardından Hasanlar köyündeki evlerine döndü. Geçen 8 Mayıs günü bebekte sarılık görülmesi üzerine Mustafa ve Fatma K. çifti, bebeklerini Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk muayenenin ardından kız bebek, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. 11 Mayıs günü ise baba Mustafa Kaşık'ta belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede bebek ve ailesiyle temas ettiği değerlendirilen aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan 3 bebek ile annelerine Covid-19 testi yapıldı. Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'nun testi pozitif çıkarken 11 sağlık çalışanın testi ise negatif olduğu tespit edildi.

25 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Filyasyon ekibince yapılan çalışmaların ardından kız bebek ile teması olduğu değerlendirilen ve testleri negatif çıkan 11'i sağlık çalışanı 25 kişi karantinaya alındı. Koronavirüs tanısı konulan 11 günlük kız bebeği, babası Mustafa K. ve yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA