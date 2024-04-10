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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ramazan Bayramı mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Ramazan Bayramı'nın başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya adalet, huzur, barış ve sağlık getirmesini, güzelliklere ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi.

Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi X hesabından bir mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Ramazan Bayramı'nın başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya adalet, huzur, barış ve sağlık getirmesini, güzelliklere ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı kutlu olsun."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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