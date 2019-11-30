DHA YURT BÜLTENİ-14

30.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:20

Bakan Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nasıl Doğu ve Güneydoğu'yu huzura getirdiysek Allah'a sözümüzdür ve yeminimizdir oradaki mağdur insanlara sözümüzdür ve yeminimizdir, Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Alevi, Müslüman'ı, Hristiyan'ına sözümüzdür; Orta Doğu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir ve bu millettir" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havaalanında Vali Aykut Pekmez, milletvekilleri ve protokol tarafından karşılandı. Bakan Soylu ilk olarak özel harekat hizmet binası ve lojmanlarının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, 2002-2013 arasında önce alt yapı meseleleriyle işe başlandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'de ilk kez iş başına geldiği zaman attığı ilk adım 6 aylık acil eylem planı ilan etmek olmuştur. 2002 başında neredeyse tamamen durmuş bir ülkeden 2013'e kadar İMF'den bağını koparmış bugün alt yapı yatırımlarını dünya standartlarına getirmiş mega projelerle başlama aşamasında bir Türkiye oluşturuldu" dedi. 2013 yılından sonra zor virajlara girildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Hem kalkınmamıza yönelik saldırıları savuşturmuş, hem demokrasimizi tahkim ettiğimiz hem de küresel sorunlarla yüzleştiğimiz dönemi yaşadık. Son 6-7 yıldır çok zor bir viraja girdik. Allah'a çok şükür devrilmeden, savrulmadan, tökezlemeden, bu virajı aldık. Azdırdıkları PKK bir yandan içimize yuvalanmış FETÖ ihaneti bir yandan bize diz çöktürmek için yaptırdıkları ekonomik yatırımlar bir yandan çok şükür hepsiyle mücadele ettik, hepsini savuşturduk. Sizin sayenizde, sizin kararlığınızla bunları yaptık" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİMİZİ YÜZDE 70'E ÇIKARTMIŞIZ'

İtirazlara rağmen yapılan operasyonlarla Doğu ve Güneydoğu'da huzuru sağlayıp, Orta Doğu'da da barış ve istikrar için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye uluslararası güç operasyonunu batı dünyasının açık itirazına rağmen başarıyla gerçekleştirdi. Bize Avrupa'dan da dünyadan da bir çok yerden saldırıyorlar. Ne işiniz vardı Barış Pınarı Harekatı'nda, şu anda ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Ne işiniz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda diye. Hemen yanı başımızda bir terör koridoru oluşturulmuş olsaydı ve Türkiye buna sesiz kalmış olsaydı Allah'ınızı severseniz 2 bin dolardan 10 bin dolara gelmişiz 2023, 2053, 2071'de hedef koymuşuz. Savunma sanayimizi yüzde 20'lerden yüzde 70'e çıkartmışız dünyanın en büyük projelerini yapmışız. Neye yarar kurtuluş mücadelemizde bize özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı bırakanlara yarın kıyamette ne cevap verecekler gelecek nesillerimize ne anlatabiliriz? Ne ortaya koyabilirdik. Parçalanmış bölünmüş, zayıflamış, yarına umudunu kaybetmiş bir ülkeyi gelecek nesillere bıraktığımızda ne cevap vereceğiz? Bize dönüp; 'bize bıraktığınız Türkiye nasıl bir Türkiye' diye sormazlar mı? Hemen yanı başımızda bize füze atanlar, hemen yanı başımızda Türkiye'nin bölünme planlarını yapanlara bıraksaydık ne olurdu? Nasıl Doğu ve Güneydoğu'yu huzur içerisinde birlikte taşıyabildiysek, demokrasiyi nasıl ayakta tutabildiysek buradan bütün dünyaya söz veriyoruz özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya dünyada Ortadoğu'yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'yu huzura getirdiysek Allah'a sözümüzdür ve yeminimizdir oradaki mağdur insanlara sözümüzdür ve yeminimizdir, Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Alevi, Müslüman'ı, Hristiyan'ına sözümüzdür; Orta Doğu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir ve bu millettir."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Özel Harekat ve Çevik Kuvvet hizmet binasının açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------Özel Hareket Hizmet Binasıİstiklal Marşının okunmasıBakan Soylu'nun konuşmasıAçılışın yağılmasıHizmet binasının gezilmesiBakan Soylu'nun ayrılmasıGenel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş İstanbul'da, geçen ekim ayından beri kayıp olarak aranan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü için yolun kapandığını söyledi.

?Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun cansız bedeni, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü yuvaköy mevkiinde Doğu Türkistanlı Muhammet olarak bulunen kişiye ait olduğu belirtilen 30 dönümlük çiftlik evinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Lisha Yu cinayeti ile ilgili polis yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yu'nun cesedinin bulunduğu Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, Ekim ayında çiftliğin bulunduğu bölgeye çok sayıda 34 plakalı aracın gelip gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece İstanbul'dan polis ekipleri ve Bilecik'ten başsavcı geldi. Çiftlik evinin hemen yanındaki Dereboyu Barajı yolunda bir kazı yapıldı ve kimse yaklaştırılmadı. Kazıda bir kadın cesedi bulundu. Bu çiftliğin bulunduğu yere ekim ayında çok sayıda 34 plakalı araç gelip gitti. Ama biz kimseyi durdurup, sormadık. Bu çiftlik, Uygur Türkü Muhammet adında birisinin. O buraya gelip, ekip, biçerdi. Daha önceden Dereboyu Barajı'na giden yoldan araçlar geçebiliyordu. Ekim ayından sonra bu yol traktörle sürülmüş. Kadının cesedi gömüldükten sonra sürülmüş olabilir."

Görüntü dökümü: -Kızılsaray Köyü'nün girişi-Çiftlik evinin önünden anons-Cesedin bulunduğu alandan görüntü -Ceset torbası görüntüsü -Traktörle sürülen yol-Çiftlik evinin arazisi-Muhtar Alattin Lofçalı ile röp-Genel görüntülerHaber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK-DHA

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AK Parti'li Kandemir: Türkiye'nin önü aydınlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Türkiye'nin önü aydınlık. Şimdi hep birlikte yeni Türkiye'yi inşa etmek için yollara düşme ve mücadele etme zamanı" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Erkan Kandemir, beraberindeki Teşkilat Başkan Yardımcıları Mustafa Köse, Abdulkadir Özel, milletvekilleri ve Akdeniz Bölgesi illerinin teşkilat başkanları ile il binası önünde partililerle buluştu. Burada partililere seslenen Kandemir, 7'nci Olağan Kongre öncesi destek istedi. Konuşmasında uzun bir yolda olduklarını dile getiren Kandemir, "Bu çınar çokça saldırıya maruz kaldı. Eline balta alanlar zannettiler ki bu çınarı baltalarsak kökünü kuruturuz. Fakat bu çınarın kökleri derinde. 1 sene önce çok az ülkenin başa çıkabileceği ekonomik saldırı ile karşı karşıya kaldık. Dolar 10 TL, 15 TL olacak diyerek heveslenenlerin hevesi kursağında kaldı. Barış Pınarı Harekatı ile bölgede hesap yapanlar son NATO toplantısında kendilerini afişe etti. Masa başında plan kuranlar başarısız oldu. Biz sağlam duracağız. Şimdi yeni bir sayfa aralıyoruz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. O karanlık gecelerin sabahlarını hatırlayalım. Vesayeti alt edeli, millete bedel ödetenleri alt edeli çok zaman olmadı. Daha güçlü bir Türkiye için, daha özgür bir Türkiye için, çocuklarımıza iş bulacağımız bir Türkiye için el ele vereceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Çiçek tutan kızlardan görüntü

- Partililerden görüntü

-Otobüs üstüne çıkan heyetten görüntü

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in konuşması

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Canlı yayında hem teknikleri konuştular, hem de ameliyat yaptılar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyathaneden yapılan canlı yayın ile obezite ameliyatı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan doktorlar canlı olarak ameliyathane ile iletişim kurdu ve ameliyatı izlerken teknikleri tartışma şansı buldu.

2. Bariatik Cerrahi Çalıştayı kapsamında, obezite ameliyatı teknikleri, ameliyat esnasında canlı yayın ile tartışıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayın ilk bölümünde Rusya, İspanya, Belçika ve İngiltere'den canlı yayın ile bağlanan yabancı profesörler çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştayın öğleden sonraki ikinci bölümünde ise 'Laparoskopik Sleeve Gastrektomi' ve 'Laparoskopik My Gastrik By-pass' teknikleri kullanılarak iki ameliyat gerçekleştirildi. Op Dr. Fakı Akın ve Belçikalı Op. Dr. Thibault Sablon'un gerçekleştirdiği ameliyatlar esnasında, laparoskopik kameranın görüntüsü canlı olarak hastanenin konferans salonuna yansıtıldı. Konferans salonundaki profesörlerden oluşan katılımcı heyeti tarafından ameliyat teknikleri tartışılırken, aynı anda ameliyatı yürüten Op. Dr. Fakı Akın ve Op. Dr. Thibault Sablon da çeşitli yorumlar yaparak tartışmaya katıldı.

YURTDIŞINDAN UZMANLAR DA CANLI YAYIN İLE KATILDIObezite konusunun yurtdışındaki uzmanların da çalıştaya canlı yayın ile bağlanarak sunumlar yaptığını belirten Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, "Bugün geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayımız'ın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız bu toplantı bölgemizde, özellikle obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi açısından çok ilgi görmüştü. Bu sene bunun üzerine daha farklı bilgiler ve daha iyi konuşmacılar ekleyerek ikincisini yapmaya karar verdik. Bugün yaptığımız çalıştayımızın aslında bölgemiz açısından da farklı bir önemi var. Özellikle canlı bağlantı ile 4 ayrı ülkeye bağlanarak yurtdışındaki hocalarımızın da bize katılmasını sağladık. Bölgemizdeki obezite toplantıları arasında bu toplantı bu konuda bir ilk oldu. İngiltere, Belçika, İspanya ve Rusya'dan konularında hakim çok değerli hocalarımız ile bağlantıya geçtik. Yaklaşık yarım saatlik bağlantılar ile kendi konularındaki sunumlarını bizlerle paylaştılar. Toplantının ikinci kısmında ise 2 adet canlı cerrahimiz olacak. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin ameliyathanelerini kullanacağımız ve yine üniversitemizin en son teknoloji sistemiyle görüntünün toplantı salonuna aktarılması ile yaptığımız tüm ameliyatlar toplantı salonundan izlenecek. Salondaki moderatörlerimiz tarafından da bu toplantılar yönetilecek. Bu esnada ameliyatları yapan cerrahlara sorular sorulacak ve bunlara cevaplar verilecek. Bu ameliyatlar ile ilgili teknik açıklamalar yapılacakö dedi.

OBEZİTE KATEGORİSİNDEKİ HASTALARA YAPILIYORCanlı yayın esnasında cerrahi operasyonu gerçekleştirerek katılımcıların sorularını cevaplayan Op. Dr. Fakı Akın, "Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı'nın ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl yabancı hekim sayısında gerçekten büyük bir artış var. Bugünkü operasyonumuzda, RNA Gastrik Bypass operasyonu gerçekleştireceğiz. Aslında bu operasyon 1960'lı yıllardan beri yapılıyor. Şeker hastalığı çok olan, vücut kitle endeksi obezite kategorisinde olan hastalara çok iyi çözüm sunduğu için burada gelen misafirler ile deneyimlerimizi paylaşacağız. Canlı cerrahi yönteminin kendine göre zorlukları var ama çok iyi hazırlandık. Hastamızı da yakından takip ederek hazırladık. İyi geçeceğini umuyoruz. Bu operasyona katılmak üzere Belçika'dan Dr. Thibault Sablon geldi. Aynı zamanda kendisi ile Belçika'da birlikte eğitim görmüştük. Bugün operasyona kendisi de eşlik edecekö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konferans salonundan görüntülerAmeliyatın canlı yayın ile gösterilmesiDoç. Dr. Sertaç Ata Güler ile röp.Op. Dr. Fakı Akın ile röp.Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA