DHA YURT BÜLTENİ - 1 ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINIÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında, Gelibolu ilçesi Ilgardere ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alandan Eceabat ilçesi Yalova köyüne doğru yayıldı. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 20 helikopter, 107 arazöz ile orman işçileri ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.Kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen alevlerin söndürülmesi için 400 kişilik personelle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

ALEVLER ÇEVRE KÖYLERİ TEHDİT EDİYOREkiplerin yangına müdahalesi devam ederken, rüzgarın yön değiştirmesi ile alevler Kum köyü ve Yalova köylerine doğru yayılmaya başladı. Alevlerin tehdit ettiği köylerde oturan bazı vatandaşların evlerini boşaltarak başka bölgelerdeki yakınlarının yanına gittiği belirtildi. 300 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜYangının, Akbaş Şehitliği'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta devam ettiği bildirildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesine rağmen geniş alanda devam eden yangında saat 20.00 sıralarına kadar yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın kül olduğu kaydedildi. BAKAN PAKDEMİRLİ İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bölgeye gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Pakdemirli, söndürme çalışmalarını izledi.Bu arada havanın kararması üzerine havadan müdahale sonlandırıldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre bölgede gece rüzgarın hızını azaltacağı, bunun da söndürme çalışmalarına olumlu etki yapacağı ifade edildi. PAKDEMİRLİ: GECE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYORÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, karadan müdahale sürerken, bölgeye gelip incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine etmek için sabaha kadar bölgede kalacağını söyledi. Pakdemirli, şu an için yerleşim bölgeleri ile ilgili bir tehlike olmadığını ifade etti. Bölge üzerinde 2 uçuş yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, bir ağacın dahi yanmasını asla istemediklerini, bütün ekiplerin bir ağaç daha az yansın diye gayret ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Öncelikle ben tüm orman teşkilatı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görünen o ki gece de bu mücadelemize devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yangın belli alanları etkilemiş olmasına rağmen kontrollü gibi gidiyor ancak rüzgarın tabii ki çok yüksek seviyelerde olması yangını belli noktalarda kontrol altına almamıza olanak vermiyor. Yangın benim beklediğimden daha iyi durumda, öyle söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullar işimizi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir."'ŞU ANA KADAR 300 HEKTARA YAKIN ALANI KAYBETMİŞ GÖRÜNÜYORUZ'Bakan Pakdemirli, alevlerin doğrudan batıya doğru ilerlediğini belirterek, "Özellikle hem güneyde hem de kuzeyde sıçradığı taraflar var. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için farklı farklı noktalarda sıçramalar var. Şu anda yapabileceğimiz hava araçlarıyla tüm müdahaleyi yapıyoruz. Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada ve müdahale ediyor. Zaten belli bir doğal sınırına da ulaşmış vaziyette. Bunun zaten daha da fazla bir kalabalığı böyle bir yangın alanı özelinde yönetilemez. Tüm ekiplerimizle hem yerden hem havadan biz bu yangını kontrol etmek için çabamızı sarf ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse 2 uçak, 20 helikopter, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz. Burada önemli olan bir yerlerde durdurmak. Bir miktar daha alan kaybedebiliriz ama önemli olan bunu bir an evvel durdurmak. Tüm çabamız ve gayretimiz bunun içindir" diye konuştu. 'ŞİMDİLİK YERLEŞİM ALANLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR TEHLİKE YOK'İHA'larla bilgi akışının devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Akşam için de çeşitli hazırlıklarımız var. İHA'lardan bilgi akışı devam ediyor. Gece özellikle hem İHA'lardan aldığımız bilgiler hem de birazdan uçurmaya başlayacağımız termal dronelerle sevk ve idareyi koordine etmeye çalışacağız. Gece şartları muhakkak aleyhimize işleyecek ama geceleri de genelde rüzgarla ilgili ve meteorolojik durumlar gündüz şartlarına göre daha olumlu seyrediyor. Böyle olmasını temenni ediyoruz. Yangın kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmayacağım. Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok. Başlangıçta Yalova köyü ile ilgili bir problem var gibi gözüküyordu ancak şu an itibarıyla yok. Rüzgar yönü değişmezse olmayacak gibi gözüküyor. Diğer köylerimizle ilgili de şu an sıkıntı gözükmüyor ama eğer gerekli görülürse bu köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız. Şu anda bir problem yok. İlerleyen saatlerde yangının seyriyle ilgili açıklamamız olacaktır" dedi.'AMACIMIZ, GAYEMİZ EN AZ HASARLA YANGINI ATLATMAK'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DHA muhabirinin, "Yangın şehitlik bölgesine intikal eder mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bizim bütün çabamız bir ağaç daha az yansın. Değil şehitlik, şu anda bulunduğu yerden 1 metre daha ileriye gitmemesidir bütün amacımız. Bazen teknik koşullar gerektiği yerlerde yanmaya bırakılabilir ama bazı bölgelerde de yollar kesilebilir. Bizim burada hava araçlarımız farklı farklı çalışıyor. Helikopterlerimiz su atar, uçaklar da şerit yapar. Bu şeritlerle yangını durdurmaya çalışırız. Genelde çalışma kaidemiz budur. En az hasarla atlatmak amacımız, gayemiz budur."ÇALIŞMALAR SÜRÜYORYangına 510 kişilik personelin 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 118 arazöz ve 20 dozerle havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler kuvvetli poyraz nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle herhangi bir köyün tahliyesinin söz konusu olmadığı belirtildi.YANGINA MÜDAHALEDE BETON MİKSERLERİ DE KULLANILIYORGelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla bübüyen yangına. ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan arazözlere su takviyesi yapmak için beton mikserleri de kullanılıyor. Ormanlık alanda yanmış arı kovanları da görüldü. 'MAHSÜLLERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'Yangında mahsulleri kurtarmak için tarladaki çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Cavit Aktaş, "Bacanağıma ait yaklaşık 100 dönüm tarla yandı. Topladığımız ürünleri de kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.BAKAN PAKDEMİRLİ: KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILDIÇanakkale'de gece boyu devam eden orman yangınını sahada koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlerin tehdit ettiği Kumköy ve Yalova köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, yerleşim yerlerini korumak için karşı ateş tekniğinin kullanıldığını söyledi.ÇALIŞMALARI KOORDİNE ETTİÇanakkale'deki yangını söndürmek için kara ekipleri gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sahada yangın söndürme çalışmalarını koordine etti. Alevlerin yaklaştığı Yalova ve Kumköy'e giderek, son durum hakkında bilgiler alan ve vatandaşları dinleyen Bakan Pakdemirli, şu açıklamada bulundu: DRONE VE TERMAL KAMERALARLA YANGIN ODAK NOKTALARI SAPTANDI"Gelibolu ilçesinde köy ziyaretlerimizi yaptık. Drone ve termal kameralarla yangın odak noktalarını tespit edip, buradan sevk ve idare edeceğiz. Sabah saatlerine kadar sevk ve idaremiz buradan sürecek. Şu an itibariyle durum biraz daha iyi gözüküyor. Ama dediğim gibi meteorolojik şartlar aleyhimize işleyebilir. Biz, 'kontrol altına aldık' demeden, yangın kontrol altına alınmış sayılmaz. Ama bu saat itibariyle iyiye doğru bir gidiş var."Bakan Pakdemirli, 1994 yılında Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan büyük yangın ile ilgili değerlendirmede ise, "O zamanki teçhizat, o zamanki insan kaynağı ile bu zamanki teçhizat ve insan kaynağı bir değil. Bugün İHA'lardan faydalanabiliyoruz, normal dronelardan faydalanabiliyoruz. Uçaklarımız, helikopterlerimiz var, eğitimli insan kaynağımız var. Devletin tüm kurumları burada. Orman teşkilatı ile beraber çalışıyorlar. O günü, bu günle kıyaslamak; o günü, o günün şartları ile değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şu an önemli olan yangını söndürmek. Yani başka şeye takılmayın. Gerektiğinde biz kendimiz, yangın çıkartırız. Karşı ateş yaparız, gerektiğinde tüm metotları kullanırız. Tüm teknikleri kullanırız. Burada önemli olan köylerimize bir zarar gelmemesi. Yerleşim yerlerinde bir sıkıntı yok. Bu son derece güzel. Gerekiyorsa karşı ateş verme taktiğiyle yerleşim yerlerini koruma altına alırız. Burada karşı ateş de kullanıldı. İnşallah yangını söndürelim, gerekli tespitler yapılır" diye konuştu.

------------------------ KUTU ------------------

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ :

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Karşı ateş tekniği uygulanmasının amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Kaynak: DHA