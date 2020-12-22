DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Esenyurt'ta İran uyruklu kişiler 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında camları film kaplı bir kafede buluşma düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı baskının ardından işletme sahibi dahil 54 kişiye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulandı. Polislerin mekanın neden açık olduğunu sorduğu işletme sahibi, "Hepsi paket servis" yanıtını verdi.

Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafede İran uyruklu kişiler, 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı. Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı. Mekana bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masanın da doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.

"SADECE PAKET SERVİS VAR"Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

MESAJLAŞMA PROGRAMI ORTAYA ÇIKARDIKafeye gelenlerin bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştiği tespit edilirken, mesajda da 'Yelda Gecesi' kutlaması ifadelerinin geçtiği belirlendi. Polis, etkinliğe katılan İran uyruklu 54 kişiye koronavirüs tedirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 170 bin TL idari para cezası uyguladı. Kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ŞEB-İ YELDA KUTLAMASI

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şeb-i Yelda'dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı