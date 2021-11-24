Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

ADANA (İHA) - Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

ADANA Adana'da "Bebekli Kilise" olarak bilinen Aziz Pavlus Katolik Kilisesi yanındaki derme çatma evde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki Aziz Pavlus Katolik Kilisesi'nin yanındaki 2 katlı binanın damındaki derme çatma evde meydana geldi. Camı bile olmayan evde yalnız yaşayan Mehmet Şerif Tan'dan haber alamayan tanıdıkları, yaşlı adamın evine gitti. Tanıdıkları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan derme çatma eve giren polis, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.