Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulunduADANA Adana'da "Bebekli Kilise" olarak bilinen Aziz Pavlus Katolik Kilisesi yanındaki derme çatma evde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 11.

ADANA (İHA) - Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

ADANA Adana'da "Bebekli Kilise" olarak bilinen Aziz Pavlus Katolik Kilisesi yanındaki derme çatma evde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki Aziz Pavlus Katolik Kilisesi'nin yanındaki 2 katlı binanın damındaki derme çatma evde meydana geldi. Camı bile olmayan evde yalnız yaşayan Mehmet Şerif Tan'dan haber alamayan tanıdıkları, yaşlı adamın evine gitti. Tanıdıkları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan derme çatma eve giren polis, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı adam, derme çatma evinde ölü bulundu

Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti

Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti

 Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title