Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliğine Davet

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında dellallar Akşehir'in cadde ve sokaklarını gezerek halkı etkinliklere çağırırken, ilçe protokolünü de makamında ziyaret edip etkinliklere davet etti.



Davul çalarak Akşehir Belediye binasına gelen dellallar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan bahşiş alarak Başkan Akkaya'ya davul çaldırttı.



Şenliğin Akşehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Akkaya, "58 yıldır Nasreddin Hoca Şenlikleri yapıla geliyor ve bu şenliklerle birlikte Hocamızı hem yad ediyor, hem de anıyoruz. Hocamızın mesajlarını tekrar vurguluyor ve iletiyoruz. Bu şenliğin Akşehir'imizin tanıtımına ve Nasreddin Hoca'mızın daha iyi tanınmasına, birliğimizin ve beraberliğimizin daha da artmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Dellallar Akşehir cadde ve sokaklarında dolaşıp davul çalarak şenliğin başladığını söyleyerek herkesi şenliğe davet etti. - KONYA