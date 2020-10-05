DHA YURT BÜLTENİ - 15

Manavgat'ta eski mezarlık yandıAntalya'nın Manavgat ilçesindeki Vahaplı eski mezarlığında çıkan yangında 1,2 hektar alan çamlık alan zarar gördü.

Manavgat'ta eski mezarlık yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Vahaplı eski mezarlığında çıkan yangında 1,2 hektar alan çamlık alan zarar gördü.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Vahaplı eski mezarlığında bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Haber verilmesiyle yangına havadan yangın söndürme helikopteri ve karadan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edildi. Saat 13.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında toplam 1,2 hektar çamlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Yangın söndürme helikopterinden görüntüYangın söndürme çalışması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(Antalya)

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf 9 ay önceki hayvan hırsızlığını çözdü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çalınan 7 keçi, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yola çıkan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunan 1 şüpheli gözaltına alınıp, adliyey sevk edildi.Pamukkale Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan M.K.'nın 7 keçisi geçen ocak ayında çalındı. M.K.'nın şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Bölgede küçükbaş hayvan sahiplerini araştıran JASAT, çobanlık yapan D.M.'nin sosyal medya hesabında koyun sürüsünün içinde keçilerin bulunduğu bir fotoğraf paylaşması dikkatini çekti. Selfie çekilen fotoğraftaki keçilerin çalınan keçiler olduğunu belirlenmesi üzerine jandarma, çoban D.M.'nin ifadesine başvurdu, Çoban D.M., keçileri S.A. isimli kişiden satın aldığını, çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi. Çobanın ifadesinden yola çıkan JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyip, keçileri çaldığı belirlenen S.A.'yı gözaltına aldı. Hırsızlık ve adam yaralama suçlarından 7 ayrı suç kaydı bulunan S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Keçiler ise tutanakla sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çoban D.M.'nin sosyal medya paylaştığı çalıntı keçilerinde aralarında bulunduğu koyun sürüsü ile çekilen selfie fotoğraf-Şüpheli S.A.'nın adliyeye sevk edilmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Çuval içerisinde bulunan yavru köpekler barınakta güvende

SİVAS'ın Hafik ilçesinde ağzı kapalı çuval içerisinde sokağa bırakılan yavru köpekler Sivas Belediyesine bağlı hayvan barınağına yerleştirildi. Bakım ve kontrolleri yapılan köpekler, sahiplenecek hayvanseverleri bekliyor. 30 Eylül tarihinde Hafik ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşanan olayda 13 yavru köpek, gece saatlerinde hafif ticari araçla gelen kişilerce ağzı kapalı çuval içerisinde sokağa bırakıldı. Yavruları bölgeden geçen Osman Gökhan Güven buldu. Yavru köpeklerden 4 tanesini ilçe sakinleri sahiplenirken geriye kalan 9 köpek ise Sivas Belediye'sine ait Hayvan Barınağına getirildi. Burada bakım ve kontrolleri yapılan yavrular korumaya alındı.Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "30 Eylül tarihinde bu hayvanları bir torba içerisinde yolun kenarında bırakılmış halde fark edilmiş. Daha sonra hayvanlar barınağımıza getirildi. Veteriner hekimlerimiz tarafından sağlık kontrolleri yapıldı hayvanların. Şu an sağlık durumları çok iyi, hiçbir sıkıntıları yok. 9 yavru köpeğin de her hangi bir sağlık sorunu yok. Ama şunu görmek lazım ki bu yavru köpekleri o torbanın içerisine bırakmak nasıl bir vicdan. Bunu merak ediyorum. Dünya hayvan hakları koruma gününde, daha duyarlı olma çağrısı yapıyorum. Biz bu hayvanlarla beraber yaşamaya ve onlarla birlikte bu hayatı sürdürmeyi acilen öğrenmeli ve hayatımızda uygulamalıyız" diye konuştu.

Barınakta tutulan ve her türlü ihtiyaçları karşılanan 9 yavru köpek, kendilerini sahiplenecek hayvanseverleri bekliyor. Bu arada polis ekiplerinin, köpekleri sokağa bırakan kişileri bulmak için yaptığı araştırma ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN