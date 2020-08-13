Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İsrail-BAE anlaşması"na tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İsrail-BAE anlaşması"na tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan
13.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:02

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.

Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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