Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde konuştu (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, doğrudan yatırımlara ilişkin kısıtlayıcı faktörleri ölçen OECD Doğrudan Yatırım Kısıtlama Endeksi'nde 0,059 değeriyle sıfır kısıtlayıcılığa en yakın OECD ülkelerinden birisi olduğunu söyledi.

"3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde konuşan Fuat Oktay, sözlerinin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini iletti.

Yenilikçi, kaliteli ve çığır açan başarıları örnek göstermeye önem verdiklerini söyleyen Oktay, tasarlayan, fikir üreten, ilerleme ve ilerletme derdinde olan herkesi, ülkenin hedeflerine ulaşmasında rol oynayan birer "değer taşıyıcısı" olarak gördüklerini ifade etti.

Ödül alan tüm markalar ve marka isimlerle iftihar ettiğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her birinizin üretkenliğini, salgının olumsuz etkilerine rağmen azmini, gayretlerini yürekten alkışlıyorum. Türkiye'ye değer katan herkesi, sizin nezdinizde yine değer üreten tüm markaları ve marka isimleri buyurun birlikte alkışlayalım. Burada sizleri alkışlarken başarının mutfağında yer alan Ar-Ge çalışanlarını, işçileri, mühendisleri, teknisyenleri, tasarımcıları, satış ve pazarlamada yer alan tüm arkadaşlarımızı, katkı veren herkesi gönülden alkışlıyoruz. Bu alkışlarımız sizler vasıtasıyla geçtiğimiz yıl yaşanılan zorluklara rağmen çarklarını durdurmayan, çalışanını mağdur etmeyen ve üretimi kesintiye uğratmayan tüm sanayicilerimiz, tüm iş insanlarımız içindir. Alkışladığımız başarılar, sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimizle Vefa Gruplarıyla moto kurye ve kargo personeliyle esnafı, yazılımcısıyla ve daha sayamadığımız pek çok isimsiz kahramanın, canı pahasına çalışan herkesin oluşturduğu değerlerin toplamıdır ve Türkiye'nin duruşu, Türkiye'nin başarısıdır."

"Reformlarla başarı zeminimizi güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşu, mazlumların yanında oluşu ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir marka olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Haktan, hakikatten yana duruşuyla küresel adalete katkı veren, terörle mücadelede din, dil, ırk ayrımı yapmadan, teröre terör, teröriste terörist diyen, bölgede güvenliğin sigortası olan ülkemizi alkışlayalım. Birileri insan haklarından, demokrasiden bahsedip iş sorumluluk almaya gelince sırtını dönerken, 5 milyona yakın mülteciye yuva olmuş, dünyanın vicdanı Türkiye'yi alkışlayalım. 'Sanayi durdu, tarım bitti.' diye çamur atmaya çalışanlara inat, yıllık bazda sanayi üretim rekorları ve ihracat rekorları kıran, tarımsal üretimi kesintisiz artıran ülkemizi alkışlayalım. Salgının en kritik günlerinde, gelişmiş ülkelerin dahi maske tedariki derdine düştüğü bir zamanda, hepiniz iyi hatırlarsınız, yine tıbbi malzemelerle birlikte çok hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde ihtiyaç olan yerli, milli solunum cihazını üretip, 157 ülkeye ve Birleşmiş Milletler dahil 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımı gönderen Türkiye ile hep birlikte gurur duyalım. Milli Teknoloji Hamlesi'yle inovasyona değer katan, yerli elektrikli otomobil üretim çalışmalarını başlatan ve çıtayı uzaya taşıyan ülkemizi alkışlayalım. ve alkışların en büyüğünü, 18 yıldır millet aşkıyla çalışarak liderliğiyle duruşuyla ülkemizle birlikte dünyaya değer katan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderelim. Şu an bulunduğumuz noktayı yeni reformlarla inşallah çok daha ileriye taşıyacağız."

"Büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerinden"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, geçen yıl boyunca türlü vesilelerle iş dünyasıyla dijital ortamda da olsa bir araya geldikleri etkinliklerde özellikle "krizi fırsata çevirmeyi" ve salgının etkileriyle ülkeye açılan fırsat pencerelerini vurguladıklarına işaret etti.

"Hamdolsun sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle rekabetçiliğiyle ve hepsinden önemlisi güvenilirliğiyle öne çıkmıştır." diyen Oktay, son dönemde en çok tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar konusunda sorun yaşandığının altını çizdi.

Türkiye'nin Türk firmalarıyla dimdik ayakta durduğunu ve tedarik zincirinde kırılma yaşanmadığını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Onun getirdiği avantajları da bugün ve bundan sonrasıyla alakalı da kullanacaktır. Türkiye sadece bölgesinde değil, global anlamda da tedarik zinciri noktasında da markalar noktasında da marka firmalarıyla birlikte ana merkezlerden birisi olmaya başlamıştır ve bu, bundan sonra güçlenerek devam edecektir. Özellikle ihracat odaklı çalışan şirketlerimiz, müşteri ve ürün yelpazesini genişletmişlerdir. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir. Aynı dönemde gelişmiş ülke ekonomileri 4,9, Amerika Birleşik Devletleri 3,5, Japonya 4,8, İngiltere 9,9, Almanya 4,9 oranında küçülmüştür. Hedefimiz Türkiye'nin büyüme performansını salgın sonrası dönemde de güçlü ve dengeli şekilde sürdürmesidir."

"Sıfır kısıtlayıcılığa en yakın OECD ülkelerinden birisiyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yatırımları artırmak için yerli ve uluslararası tüm yatırımcıların Türkiye'de iş yapma prosedürlerini en kolay hale getirmek için çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Reform paketlerinin yanı sıra bu doğrultudaki ilerlemeleri hem Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu hem de Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında da yakından takip ettiklerini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Doğrudan yatırımlara ilişkin kısıtlayıcı faktörleri ölçen OECD Doğrudan Yatırım Kısıtlama Endeksi'nde 0,059 değeriyle sıfır kısıtlayıcılığa en yakın OECD ülkelerinden birisi durumundayız. Bu ne demek biliyor musunuz? Sürekli algı oluşturuluyor ya Türkiye ile alakalı. Öngörülebilirlikle ilgili veya yatırımcılarla ilgili veya uluslararası finansman boyutunda... 'Türkiye'ye geleceğiz ama...' Hep bir amayla anlatılan şey. Bu bizim çalışmamız değil. OECD'nin rakamını söylüyorum. 0,059. Peki diğer ülkelere baktığımızda bu nerede? Amerika'nın çok çok önündeyiz. Çin'in çok çok ötesindeyiz. İsviçre'nin çok çok ötesindeyiz. Yani kendimize bazen hani çuvaldızı batırıyoruz da şöyle bir kafamızı kaldırıp aslında neler yaptığımıza, nerede olduğumuza ve bizi eleştirenlerin de nerede olduğunu görüp, bulunduğumuz noktadan hep birlikte gurur duymayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, burada da hatırlayın uzun yıllar 60'lı, 70'li sıralardaydık. Şimdi gerçekleştirdiğimiz ön açıcı reformların etkisiyle iki yılda 27 basamaklık sıçramayla 33. sıraya yükselmiş durumdayız. Bu artarak da devam edecek inşallah."

"Piyasadaki yatırım iştahı hiç olmadığı kadar yüksek"

Oktay, geçen günlerde Türk otomotiv sektörünün aldığı en büyük yatırımlardan birinin imzasının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atıldığını ve 2 milyar avroluk bir yatırımın ülkeye kazandırıldığını hatırlattı.

Bir akıllı telefon devi ve tıbbi ekipman firmalarının ülkeye ciddi miktarda yatırım yaptıklarını dile getiren Oktay, "Hani birileri soruyor ya 'Nerede yatırım, nerede istihdam?' diye. İşte buyurun. Yatırım da burada, istihdam da burada, üretim de burada, bu salonun içerisinde. Bu salonun temsil ettiği, buradaki iş insanlarımızın, markaların ve marka firmalarımızın temsil ettiği iş dünyamızda. Sanayicilerimizin ifadesiyle şu anda piyasadaki yatırım iştahı hiç olmadığı kadar yüksek. Hem sanayi üretimi verileri hem de artan yatırımlar bunu doğrulamaktadır." diye konuştu.

Geçen yılki ithalat rakamlarının alt kırılımlarına bakıldığında da en büyük artışın makine ithalatında görüldüğüne değinen Oktay, bunun yeni yatırımların öncü göstergesi olduğunu vurguladı.

Gelecek dönemde de ülkede iş yapma kolaylığını artırmaya devam ederek Türk firmalarının küresel birer marka olmasını destekleyeceklerini belirten Oktay, "Sizlerle birlikteyiz. Sonuna kadar da birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda özellikle 2023'te "10 Turcorn" hedefine özellikle önem verdiklerini kaydeden Oktay, şunları söyledi:

"1 milyar dolar değerleme rakamını aşan yerli Unicornların yükselme zemini ve ekosistem temeli teknoparklarımızda oluşmuş durumdadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Turcorn'a dönüşme potansiyeli olan, küresel iddia sahibi, belirli bir ölçeği aşmış ve müşteri doğrulamasını tamamlamış girişimlere yönelik özel bir destek programı hazırlığındadır. Girişimcileri finansmana erişim, yatırım alabilme, tecrübe aktarımı, yetkin insan kaynağına erişim ve farklı pazarlara adaptasyon gibi konularda da yönlendiriyor olacağız."

Akıllı ürün ve hizmet sunan Turkcornlar ödüllendirilecek

Fuat Oktay, gelecek yıllarda düzenlenecek Değer Zirveleri'nde küresel alanda akıllı ürün ve hizmet sunan Turkcornların ödüllendirileceğine inandığını ifade etti.

Geçen yılın iş dünyası ve üretim boyutundaki tüm kahramanlara ödül vermeye kalkılsa salonlara sığılmayacağını ifade eden Oktay, bugün ödül alacak marka ve kişileri değerlendirme sürecinde hem sürdürülebilirliğe hem de salgınla mücadelede değer oluşturanlara öncelik verilmiş olmasının son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Ödül alanların salgına rağmen Türkiye'yi yükselten herkes adına bu ödülleri alacaklarına inandığını aktaran Oktay, savunmadan bankacılığa, e-ticaretten spora, ihracattan, istihdama kadar pek çok farklı alanda sağladıkları katma değerle markalaşmış firmalar ve marka isimleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 yıldır Türkiye'ye değer katan markaları onurlandıran organizatör Pınar Erez ile ödül komitesine destek veren DEİK, TİM ve Birleşmiş Markalar Derneği başta olmak üzere Değer Zirvesi'nin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil