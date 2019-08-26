26.08.2019 11:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den ayrıldı

RİZE - Artvin, Rize ve Trabzon illerindeki toplu açılış törenleri ve teşekkür ziyaretleri için hafta sonunu bölgede geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinlikleri için helikopter ile Rize'den ayrıldı.

Toplu açılış töreni ve teşekkür ziyaretleri için Cuma günü bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü gerçekleşen Artvin'in Yusufeli ilçesi mitinginin ardından baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki mitingine katıldı. Cumartesi akşamı Rize'de özel bir restoranda partililerle bir araya gelen Erdoğan Pazar günü ise Trabzon'da gerçekleştirdiği açılış ve mitingin ardından yeniden babaocağı Güneysu'ya dönmüştü. Bugün Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleşecek Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklere katılmak için konutundan 10: 30 sıralarında ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrilerini aracın içerisinden selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçe stadından helikopter ile Muş'a gitmek için bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA