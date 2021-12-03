Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilhassa sosyal politikalar alanında kendi kadim birikimimizin yanı sıra insanlığın ortak hazinesinden de faydalanmanın çabasındayız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda, "hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık" diye konuştu.

Partinin kurucularından milletvekili, bakan, genel başkan yardımcısı ve kadın kolları başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde Akşit'in engelliler için pek çok önemli hizmetler yaptığını dile getirdi ve Allah'tan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinde çok emeği olan Akşit'i cennetiyle müşerref eylemesi temennisinde bulundu. Akşit'in yarın defnedileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti camiasına da başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok farklı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Camiamızın içerisinde birçok kardeşimizi bu arada kaybettik. Mukadder olan ömür tabii ki son buluyor ve mukadder olan bu ömrün son bulmasıyla hepimizin de varacağı yer malum, orası. Rabbimden temennimiz odur ki bizleri de cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Tüm ailesine şahsım, eşim, camiamız ve milletim adına baş sağlığı diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla toplantıya katılanlarla olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirterek, ülkedeki ve dünyadaki tüm engellilere selam ve saygılarını iletti.

Başta burada bulunanlar olmak üzere tüm engellilerin Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören bu anlamlı günün engelliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki milyonlarca engelliyi temsilen toplantıda olan, azim ve kararlılıklarıyla ilham veren katılımcıları tebrik ederek, dün Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında kazandıkları 15 madalyayla ülkeyi gururlandıran sporcuları külliyede ağırladıklarını anlattı.

"Engelli öğretmenlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Her türlü zorluğa rağmen paralimpik sporcuların elde ettiği başarılar karşısında milletçe herkesin farklı duygular yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elbette tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz ama engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz. Buradan bir kez daha kendilerini kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bugün Dünya Engelliler Günü'nü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz? 5 bin 777. Nereden nereye. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında, engelleri aşmadaki mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmenlerin zorluğu kadar kutsal olan vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin mevcut tüm kazanımlarını korurken onlara aynı zamanda yeni, sosyal ve özlük hakları da getiriyor. Öğretmenlik mesleğinin itibarına ve önemine uygun bir şekilde özgün bir bakış açısıyla hazırlanan çalışmanın eğitim camiamızda şimdiden büyük bir hüsnü kabul ve sevinçle karşılandığını görüyoruz. İnşallah meclisimizin de onayıyla bu süreci Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız. Bugün atama heyecanı yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere Öğretmenlik Meslek Kanununun bir kez daha öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, mazisi 2200 yılı bulan köklü bir devlet geleneğine sahip, aynı şekilde 1400 yılı aşan bir medeniyet müktesebatının mirasçıları olduklarını aktardı.

Aynı zamanda tarih boyunca dünya siyasetine yön vermiş, insanlığın ortak kültür hazinesine eşsiz katkılar sunmuş, bilimde, sanatta, edebiyatta çığır açmış bir milletin mensupları olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetten ekonomiye, sosyal politikalardan eğitime, diplomasiye kadar farklı alanlarda adımlar atarken tüm bu kaynaklardan beslenmeye özel önem verdiklerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı kendi değerlerimize sabitliyor, diğeri ile de tüm dünyayı yumuşatmaya çalışıyoruz. Nerede insanlığın hayrına bir hizmet, düzenleme, çözüm yolu varsa bütün bunları alıp kendimize uyarlamaktan çekinmiyoruz. Bilhassa sosyal politikalar alanında kendi kadim birikimimizin yanı sıra insanlığın ortak hazinesinden de faydalanmanın çabasındayız. " diye konuştu.

Engellilere yönelik son 19 yılda hayata geçirdikleri politikalarla da bu anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin alametifarikalarından olan kerim devlet anlayışını günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle mezcederek yeniden yorumladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibini siyaset ve devlet tasavvurumuzun merkezine yerleştirdik. Şimdi hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar birçok başlıkta engellilerimizin geçmişten gelen sorularını çözdük. "

"Engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yerini aldığını dile getirerek, 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduklarını ifade etti.

Engellilerin eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişmelerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kullanımına açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçlarıyla, bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013'te yapılan bir başka önemli düzenlemeyle "özürlü, sakat, çürük" gibi incitici ve tahkir edici ifadeleri mevzuattan tamamen temizlediklerini belirterek, her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezi'ni hizmete sunduklarını kaydetti.

Kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısının 2002'de 21 iken, 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla bu sayının 104'e çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamu-özel toplam 398 bakım merkezinde şu an 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı. 2007 yılında başlatılmış evde bakım yardımı kapsamında 535 bin 805 vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Bunların yanında son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi geniş bir yelpazede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Ülkemizi engellilerimizin kapısının dahi çalınmadığı o günlerden, dünyanın en başarılı sosyal politikalarının uygulandığı bir iklime kavuşturduk. Kısaca saydığım tüm bu çalışmaları insanlarımıza bahşedilmiş bir lütuf olarak değil, yıllardır eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslimi olarak değerlendiriyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişen şartlara ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre engellilere yönelik politikaları güncellediklerini, engellilerle ilgili meselelerde takip eden yerine takip edilen, referans alınan bir konumda olmak istediklerini vurgulayarak, "Sadece küresel koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bile tek başına Türkiye'nin sağlık altyapısı ile beraber sosyal güvenlik sisteminin de gücünü göstermiştir. Yine bu döneminde milletimizin insani hasletleri, paylaşmayı, dayanışmayı, merhameti esas alan medeniyet değerleri ön plana çıkmıştır. Şimdi bunu her alanda daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçmişten aldıkları ilham ve inançla geleceği şekillendirmenin gayretinde olduklarını belirterek, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz Vizyon Belgemizi tüm paydaşların, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla tekemmül ettirdik. Bu süreçte akademisyenlerimizin değerli fikirlerinin yanı sıra uluslararası birikimden ve başarılı uygulamalardan da istifade ettik. " dedi.

Ortaya, ülkenin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030 yılına kadar yön verecek kapsamlı, detaylı, iyi çalışılmış bir yol haritası çıkardıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen Engelsiz Vizyon, 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Bu kapsamda engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını, özellikle kamu kullanımını, açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Kültürel etkinliklerden spor faaliyetlerine, engelli kardeşlerimizin sosyal katılımlarını artıracak yeni yol ve yöntemlerle onları destekliyoruz. Ayrıca konut hizmetlerinden ulaşım ve iletişim hizmetlerine kadar pek çok alanda erişilebilirliğin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu ve haysiyetini zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz. "

Önleme ve erken müdahale hizmetlerini öne çıkardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu anlamda engelli kardeşlerimizin yaşayabilecekleri her türlü ayrımcılığa karşı yasal koruma sağlıyoruz. Ayrıca yasa önünde eşit tanınmalarına yönelik bir sistem oluşturuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Sağlık hizmetlerimizin çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Çeşitli terapi yöntemlerini de içeren yeni sağlık hizmetlerimizi engelli kardeşlerimizin erişimine sunuyoruz. Bunun ötesinde uzun süreli bakımı destekleyen, engelli kardeşlerimizle beraber ve ailelerini de kapsayan hizmetler planlıyoruz. Ayrıca afet ve acil durumlara ilişkin risk azaltma ve iyileştirme çalışmalarını engellileri de kapsayan sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vizyon belgemizde birlikte yaşama kültürünü güçlendiren gözümüzün nuru çocuklarımızı da unutmadık. Öğrenme güçlüğü yaşayan ve özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim öğretimin her kademesine akranlarıyla birlikte katılımlarını temin ediyoruz. Bu çocuklarımıza yönelik değerlendirme, yönlendirme ve izleme sistemlerini güçlendiriyoruz. "

Engelli bireylere yönelik yeni nesil istihdam modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin orta ve yükseköğretim kurumlarından olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz biçimde yararlanabilmeleri için gereken düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Engelli bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmaları için yeni yöntemler geliştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeni nesil istihdam modelleriyle onları hayalini kurdukları mesleki alanlarda ve nitelikli işlerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bir adım daha ileriye giderek, engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Aynı zamanda kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. Böylelikle engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz. "

2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin kamu kurumlarından başlayarak milletin tamamına rehberlik edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu belgenin hakkıyla uygulanmasında toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki bütün aileleri, engellileriyle birlikte yaşamın her alanında aktif olarak hayatlarını sürdüren bir konuma getirmeden durmayacaklarını, dinlenmeyeceklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Engellilerimizin tamamıyla huzura kavuşmuş, rahat bir yaşamı için 84 milyon olarak el birliği içinde çalışacağımıza inanıyorum. Bunun için her fırsatta asıl meselenin fiziki engeller değil, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. Unutmayalım 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereği de birliktir, beraberliktir, kenetlenmektir, dayanışmadır, zorlukları birlikte göğüslemek, sevinçleri de yine birlikte paylaşmaktır. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış hissederse kendisini çaresiz hissederse bunun vebali milletçe hepimizin üzerindedir. Bu konuda ben milletime güveniyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamaları gerçekleştirilecek öğretmenleri tebrik ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Törende salonda bulunan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile bir fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti. Erdoğan, elini öpmek isteyen gence, onun elini öperek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" Genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" yeniden oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, 19 Temmuz 2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirildi.

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