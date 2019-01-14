Cumhur İttifakı'nın Denizli'de Seçim Çalışmaları

Cumhur İttifakı'nın Denizli adaylarının, seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Cumhur İttifakı'nın adayları ve diğer ilgililer seçim çalışmaları kapsamında toplantı yaptı.

Siyasi gelişmelerin yanı sıra birlik ve beraberlik mesajının verildiği toplantıda, seçim sürecine yönelik planlamalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filiz, Cumhur İttifakı'nın, milli birlik ve dayanışma şuurunu yansıttığını belirtti.

Bu birlikteliği milli beka için çok önemsediklerini vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:

"Terör, Gezi, darbe girişimi, ekonomik saldırıyla istediklerini alamayanlara karşı duran bu ittifak, devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği, toplumun huzur ve refahını olumsuz etkileyecek konularda büyük hassasiyet göstermektedir. Bu ittifak, bu vatandan, bu bayraktan asla ama asla ödün vermeyeceklerin kurduğu bir gönül birliğidir. Cumhur İttifakı'nın adına yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep dayanışma içesinde yolumuza devam edeceğiz."

Filiz, AK Parti olarak seçim çalışmalarında gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini kullanmayacaklarını aktardı.

Seçimle ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını, gece gündüz çalışarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve tüm ilçe belediye başkanlıklarını kazanmanın yanı sıra en yüksek oy oranına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Filiz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için bunun tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pozitif katkılarının yerelde de görülebilmesi açısından son derece önemli bir seçim süreci. Cumhur İttifakı seçimden büyük bir güçle çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA