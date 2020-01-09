Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı.
09.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:44
Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı.
Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi'nde H.A. yönetimindeki 06 BJA 354 plakalı özel halk otobüsü, karşıya geçmeye çalışan Sevda ve Eda Nur Karaca'ya çarptı.
Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi.
Kaynak: AA