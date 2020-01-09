Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı
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Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı.

09.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:44
Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı

'nın ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı.

Karagöl Caddesi'nde H.A. yönetimindeki 06 BJA 354 plakalı özel halk otobüsü, karşıya geçmeye çalışan Sevda ve Eda Nur Karaca'ya çarptı.

Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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