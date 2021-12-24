Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer - Haberler
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Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer

Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

İlçede öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde, Siberay Projesi, narkorehber ve uyuma uygulaması hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordine ettiği seminer kapsamında öğretmenlere Siberay Projesi, narkorehber ve uyuma uygulaması hakkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından verilen seminerde, güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi.

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