Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

İlçede öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde, Siberay Projesi, narkorehber ve uyuma uygulaması hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordine ettiği seminer kapsamında öğretmenlere Siberay Projesi, narkorehber ve uyuma uygulaması hakkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından verilen seminerde, güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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