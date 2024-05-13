MÜGE ANLI CANLI İZLE! #12825013 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 13 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 13 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şüphe oklarının yöneldiği en yakın arkadaşı konuştu. 'Arkadaşımın çift kişiliği vardı.'

Şüphe oklarının yöneldiği arkadaş Burhanettin Öztürk, Müge Anlı ekibine konuştu. Evli ve üç çocuk babası Burhanettin Öztürk, Şaban ve eşine karşı bir yanlışının olmadığını, Şaban ile iki sıkı dost olduklarını, Emine ile bazı dedikodular çıktığını, Şaban'a da bunların dedikodu olduğunu söylediğini anlattı.

Şaban Ataş'ın kaybolduğu gün görüştüğü arkadaşı canlı yayında. Ayrılmaz ikilinin arasına ihanet mi girdi?

Burhanettin Bey, Şaban'ın parası ve zaafı olduğu kadınlar ile bir maceraya atılmış olabileceğini anlattı. Müge Anlı, yakın arkadaşı olduğu söylediği Şaban'ın pis işlerini neden canlı yayında döktüğünü sordu. Burhanettin Bey bildiği her şeyi anlattığını, bunların telefon kayıtlarında da çıkacağını söyledi.

Katil zanlısı eş bir kez daha hakim karşısındaydı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında suçun sabit olduğunu belirtti.

Tayfur Kılıç, cenazeyi attığı uçurumu gösterdi. Ekipler uçurumda arama yapmış ama Bedriye'nin cesedi bulunamamıştı. Aile cesedinin bulunması için yeniden başvuru yaptı fakat cenazeye rastlanılmadı. Cenaze bulunamayınca Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip karısını öldürmediğini söyledi. Fakat cumhuriyet savcısı mütalaasında suçun sabit olduğunu belirtti.

Nuran Şahin'in kaybındaki soru işaretleri. 82 yaşındaki adama ait tarlalar eşinin üzerine nasıl geçti?

Ömer Bey, Nuran ve kocası tarafından dolandırılmadığını, babasının 6 tarlasını Mustafa'nın üzerine verdiğini anlattı. Ömer Bey Mustafa'nın gelip para istemeden tarlaları devrettiğini söyledi.