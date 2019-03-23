Ceylan, "Türkiye, AK Parti ile Değişim ve Dönüşüm Geçirdi"

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türkiye'nin AK Parti ile değişim ve dönüşüm geçirdiğini, hizmetlerin her eve ulaştığını ve gönül hizmetinin dünyaya yayıldığını söyledi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve AK Parti Ovacık Belediye Başkan adayı Yakup Narter Ovacık ilçesi Boyalı Köyünde ziyarette bulunarak, vatandaşlarla bir araya gelerek, destek istedi.

Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen İl başkanı Altınöz; "Merkezdeki çalışmalarının yanı sıra İlçelerde, Beldelerde ve Köylerde de seçim çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten İl Başkanı Altınöz; "Teşkilatlarımız Karabük Merkez, İlçeler, Beldeler ve Köyler olmak üzere gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart'da hemşerilerimiz sandıkta gereken cevabını verecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledi gibi, gönül belediyeciliğini Karabük'ün genelinde vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

"Türkiye, AK Parti ile değişim ve dönüşüm geçirdi"

AK Parti'nin çevreye duyarlı, fitne ve dedikodulardan uzak, tamamen vatandaş ile iç içe, tevazu ve samimiyetle yerel seçim kampanyası yürüttüğünü söyleyen AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise, Türkiye'nin AK Parti ile değişim ve dönüşüm geçirdiğini, hizmetlerin her eve ulaştığını ve gönül hizmetinin dünyaya yayıldığını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA