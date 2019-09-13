Çerkezköy'de hırsızlık iddiası
Çerkezköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 4 evden elektronik eşya ve para çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden birini, İstanbul'un Esenler ilçesinde gözaltına aldı.
Şüpheli K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.