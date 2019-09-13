Çerkezköy'de hırsızlık iddiası

Çerkezköy'de hırsızlık iddiası

Çerkezköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

13.09.2019 12:23

Çerkezköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 4 evden elektronik eşya ve para çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden birini, İstanbul'un Esenler ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheli K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Çerkezköy'de hırsızlık iddiası
Kaynak: AA
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