ÇEDAŞ'tan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166,1 milyon TL'lik yatırım ÇEDAŞ Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166.1 milyon liralık enerji altyapı yatırımı yapacak.

ÇEDAŞ Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166.1 milyon liralık enerji altyapı yatırımı yapacak.

Son 10 yılda Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyar 152 milyon TL'lik yatırım yapan ÇEDAŞ, Covid-19 pandemisi sürecinde de yatırımlarına devam etti. 1 Haziran'da Türkiye genelinde başlatılan normalleşme adımları sonrasında çalışmalarına hız veren ÇEDAŞ'ın bu yıl 3 ilin enerji altyapısına yapacağı toplam yatırım 166,1 milyon TL'yi bulacak.

Çalışmalar gece sürecek

2020 yılı içinde yatırımlarda önceliğin kırsal alanlarda arıza sayısının daha sık yaşandığı bölgelerde olacağını dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, gerilim düşüklüğü olan bölgelere de ilave trafo tesisleri yapılacağını söyledi. Yatırımların yılın ikinci yarısında artacağına dikkat çeken Kıvılcım, "Bu nedenle planlı kesintilerin sayısı ne yazık ki artmak zorunda. Ancak biz bunun tüketicilere olan etkisini azaltabilmek amacı ile özellikle şehir merkezlerinde planlı kesintilerin gece yapılmasına yönelik hazırlık yaptık. Böylece elektriğe çok ihtiyaç olmayan gecenin geç saatlerinde arkadaşlarımız özverili bir çalışma sergileyecek. Trafo yenilemesine yönelik yatırımlarda ise kesinti yapılacak bölgede mobil trafo ve jenaratörler ile kesinti sürelerini minimuma indirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca alternatif şebekeler kullanılarak kesintiden etkilenen bölge ve abone sayılarını minimum seviyede tutmaktayız" dedi.

Bölgeye 1.1milyar liralık yatırım yapıldı

Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2010 yılından 2019 sonuna kadar bölgeye 1 milyar 152 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını kaydeden Kıvılcım "Yatırım kararı verirken arıza sayı ve sürelerini azaltacak, abonelerimizin yeni enerji taleplerini karşılayacak noktalara öncelik veriyoruz. Bu dönemde Sivas, Tokat ve Yozgat'a 27,7 milyon TL'lik yeni trafo kurduk, enerji hatları için yaptığımız yatırımların toplamı ise 481 milyon TL'yi buldu. Bu sırada kırsal kesimlere büyük ağırlık verdik ve köylere yaptığımız yatırımların toplamı 273 milyon TL'ye ulaştı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz dağıtımcılar artık birer teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Bu çerçevede teknolojiye yaptığımız yatırımların toplamı da 137 milyon TL'yi aştı."

Arıza oranı düştü

Yaptığı yatırımlarla arıza sayısı ve sürelerini her geçen yıl çok daha aşağılara çeken kurum, çalışanlarının gösterdiği yüksek performansı ile pandemi sürecinde başarılı bir operasyon yürüttü. Ocak-Mayıs 2019'da toplam arıza sayısı 12 bin 115 iken bu rakam 2020'nin aynı döneminde yüzde 27,2 düşerek 8 bin 813 seviyelerine geriledi. - SİVAS

Kaynak: İHA