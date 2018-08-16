Çankırı'da Kavun Üretimi Yüzleri Güldürdü

Çankırı'da yetiştirilen ve lezzetiyle öne çıkan kavun, tezgahlardaki yerini aldı.

Türkiye'nin önde gelen kavun üretim merkezleri arasında bulunan ilde yaklaşık 40 bin dekar alanda kavun yetiştiriliyor. Pek çok şehre gönderilen Çankırı kavunu, beğeniyle tüketiliyor.

Geçen yıl Çankırı Ziraat Odası verilerine göre Çankırı, Türkiye genelinde kavun ekim alanı bakımından 5'inci, üretim olarak ise 8'inci sırada yer alıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 790 bin dekar arazide kavun üretimi yapılıyor ve yılda yaklaşık bir milyon 700 bin ton kavun yetiştiriliyor. Türkiye'nin önemli kavun üretim merkezi olan ilde ise yaklaşık 40 bin dekar arazide kavun yetiştiriciliği yapılıyor. Geçen 2 sezon üreticiler 60 bin ton rekolte elde ettiler. Ağustos ayının başlarında tezgahlarda yerini alan Çankırı kavunu Eylül ayının son günlerine kadar tezgahlardaki yerini koruyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavun genellikle Kızılırmak yöresinden geliyor ve ilk hasat 10 dilim kavun çeşidinden alınıyor. Üreticiler, 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini, bu sürecin 3 haftalık bir dilimde gerçekleştirildiğini aktardı.

İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 1,5 ile 2 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan üreticiler, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların 1 TL'ye kadar düştüğünü söyledi. Tüketicinin kavun fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olduğunu aktaran üreticiler, kavun yetiştiriciliğinin zor olduğunu ve domuzun ürünlere zarar verdiğini belirtti.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, "Çankırı genelinde yaklaşık 40 bin dönüm kavun ekimi yapılmaktadır. Bunun çoğunluğunu da Kızılırmak ilçesi ve merkezdedir. Bu seneki fiyatlar çiftçilerimizi güldürecek şekilde iyi gidiyor. Bu sene toplamda 60 bin ton ürün çıkacağını tahmin ediyoruz. Burada on dilim, Kırkağaç ve İpsala türü kavunumuz var. Şu anda on dilim ve Kırkağaç kavununu pazara sunduk. Üretimde bu sene kavun yüz güldürdü. 90 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında satışa sunuluyor" dedi. - ÇANKIRI