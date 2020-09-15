Çanakkale'de çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı
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Çanakkale'de çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı
15.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:28

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Kavakköy köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 3 dozer, 9 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracının yanı sıra belediyelerin itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

"Ekipler derhal yangın bölgesine sevk edildi"

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Şefliği 110 ve 113 numaralı bölmelerde orman arazisinden duman çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Ekiplerin derhal yangın bölgesine sevk edilerek, 13 dakika sonra ilk müdahalenin yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Yangın ihbarıyla Çanakkale'de konuşlu 2 helikopter ile Bursa, Balıkesir ve Edremit'ten helikopterler yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Akabinde destek amaçlı su atar uçak hareket ettirilmiştir. Kontrol altına alma çalışmaları aleyhte kuvvetli rüzgar ve bozuk arazi şartlarına rağmen olumlu yönde devam etmektedir."

Yangın kontrol altına alındı

Özellikle bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yaklaşık 150 kişilik ekibin uzun uğraş verdiği yangın tamamen kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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