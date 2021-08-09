Çamoluk Alısız Göleti Sulaması'nın inşaatı için yapım sözleşmesi imzalandı

Giresun'un Çamoluk ilçesindeki Alısız Göleti Sulaması'nın inşaatı için yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesindeki Alısız Göleti Sulaması'nın inşaatı için yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'a yapılan yatırımlarla kentin verimli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, Giresun'da ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirilmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, konvansiyonel beton ağırlık gövde tipinde inşa edilen Giresun Çamoluk Alısız Göleti'ni 2018 yılında tamamladıklarını anımsatarak, göletin temelden 23 metre yükseklikte ve 47 bin 300 metreküp depolama hacmine sahip olduğunu vurguladı.

Göletin tamamlanmasının ardından sulama inşaatı için harekete geçtiklerine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Giresun'a bugün bir müjdemiz var. Çamoluk Alısız Göleti Sulaması'nın inşaatı için yapım sözleşmemizi imzaladık. Sulama inşaatımız da tamamlanınca, Alısız Göleti sayesinde 1300 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturmuş olacağız ve böylelikle ekonomimize yıllık 1 milyon lira katkı sunmuş olacağız. Giresunlu vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin