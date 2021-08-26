Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı
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Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Haberler | Kültür Sanat

Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı Ankara Ticaret Odasında Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı

ANKARA - Ankara Ticaret Odasında Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili Tanıtım Toplantısı düzenlendi. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'de üretilen höşmerimlerden çok daha farklı bir höşmerim çıktı ortaya" dedi.

"Bizim ülkemizde coğrafi tescil alabilecek 2 bin civarında ürün var"

ATO'da düzenlenen Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili Tanıtım Toplantısında konuşan ATO Başkanı Baran, "Ankara Ticaret Odası coğrafi tescille ilgili konuyu gerçekten dertlendi. Çok kıymetli bir etkinlik. Bu ülkenin çok önemli bir girdisi var ama hak ettiği girdiyi alamadığını düşünüyorum. Bizim ülkemizde coğrafi tescil alabilecek 2 bin civarında ürün var bu marka patent ürününün bir verisi. 20 milyar avroluk bir gelir elde edebiliriz biz burada. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan zenginliği Allah bu ülkeye vermiş. Bu ülkenin her tarafında başka bir güzellik var. İş bizim burada farkındalık yaratıp bu ürünleri değere dönüştürmekte" diye konuştu.

Ankaranın 20 tane tescilli ürünü var bunun 5 tanesinin tescili alındı. Ankara Döneri, Ankara Tavası Ankara Simidi, Ankara Erkeç Pastırması son olarak da Çamlıdere Höşmerim Tatlısı. Çamlıdere Ankara' nın çok önemli ilçelerinden birisi. Belki bir çok ilimizde höşmerim var ama Çamlıdere İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in birleştiği güzergahta olduğu için her iki bölgenin de özelliğini almış. Türkiye'de üretilen höşmerimlerden çok daha farklı bir höşmerim çıktı ortaya. Şuanda Ankara'nın tescil almakla ilgili 20 ye yakın ürünü var. Onlar da kısa zamanda tescillerini alırlar" şeklinde konuştu.

Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı
Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı
Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı
Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescilini ATO'da aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta

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