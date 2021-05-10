Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
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Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet

Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tam kapanma sürecinin devam ettiği günlerde yol yapım, düzenleme ve yenileme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İnönü Bulvarı'ndan Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'na dönüş olan Hatıroğlu Camii Kavşağı'nın tek şeritten iki şeride çıkarılarak trafiğin daha akıcı ve güvenli hale getirilmesi çalışmaları yapıldı. Ayrıca Büyükşehir'in fedakar ve çalışkan ekipleri, kısıtlamayla birlikte trafiğin azalmasını göz önünde bulundurarak, yapımı devam eden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmalarını, Erciyes'in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yol genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını ve Erenköy Mahallesi'nde Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden 30 metre genişliğindeki bulvar çalışmalarını aralık vermeden sürdürüyor. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından içme suyu şebekesi ihtiyacı olan yeni meskenlere suyun iletimini sağlamak adına yeni hatlar imal ediyor. Bu kapsamda KASKİ ekipleri, Mimarsinan Mahallesi 1971. Sokak'ta 110'luk O-PVC borular ile içme suyu şebeke ve abone bağlantı hattı imalatı çalışmasını hız kesmeden devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında tam kadro sahada olan Büyükşehir ekipleri, bu süreçte şehir trafiğini rahatlatıcı dokunuşlara devam edecek. - KAYSERİ

Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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