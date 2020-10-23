Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi
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Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi

23.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:50
Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamuoyunda Furkan Doğan Kavşağı olarak bilinen Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktaya katlı kavşak yapılacağını belirterek, "Raylı sistem ile lastik tekerlekli araçların kesiştiği kavşakta kesintisiz bir...

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamuoyunda Furkan Doğan Kavşağı olarak bilinen Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktaya katlı kavşak yapılacağını belirterek, "Raylı sistem ile lastik tekerlekli araçların kesiştiği kavşakta kesintisiz bir trafik sağlanacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, şehrin doğu-batı aksındaki en önemli arteri olan Sivas Bulvarı'na alternatif yol olarak planlanan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada lastik tekerlekli araçların trafik yoğunluğu yaşadığını belirtti.

Mevcut raylı sistem hattının da bu kavşaktan geçmesinin yoğunluğu artırdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, özellikle sabah ve akşam pik saatlerde yoğunluğun yüksek seviyelere ulaştığının görüldüğünü belirterek, "Bu sorunu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma yürüterek bölgeye en uygun katlı kavşak modelini belirledik. Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki mevcut raylı sistem hattına Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımına başlanması planlanan Talas Anayurt yeni raylı sistem hattı bu kavşakta entegre olacağından dolayı trafik yoğunluğunu hesap ederek geleceğe dönük planlamamızı yaptık" dedi.

Teknik ekiplerin çalışması sonucu en ideal katlı kavşağın projelendirildiği dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bu katlı kavşakta Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı aksı lastik tekerlekli araçlar için altgeçit olarak planlanmış olup, kavşaktaki sol dönüşler için de Aşık Veysel Bulvarı üzerinde kuzeyde ve güneyde olmak üzere 2 U tipi araç altgeçidi planlanmıştır" bilgisini verdi.

Başkan Büyükkılıç, katlı kavşağa ilişkin ihalenin 26 Ekim Pazartesi günü yapılacağını belirterek, tamamlandığında kesintisiz bir trafik hizmeti sunacak katlı kavşağın Kayseri halkına hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi
Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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