Bursa ve çevre illerde salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa ve çevre illerde salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından cuma namazı kılındı.

Bursa ve çevre illerde salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi
29.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:57

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından cuma namazı kılındı.

Kentlerde yetkililerce belirlenen camilerin avluları, parklar, spor sahaları, pazar yerleri gibi yerlerde vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.

Bursa'da tarihi camilerin avluları, büyük park alanları ve spor sahalarında oluşturulan cemaate namaz öncesi tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan verildi.

Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanlara sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Namaz, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek eda edildi.

Kentin en önemli tarihini noktalarından Ulu Cami'deki cuma namazını, İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Orhan Parkı ve Mihraplı Cami'nin yanında bulunan Hüdavendigar Parkı'ndaki namazda da çok sayıda kişi saf tuttu.

Gemlik ilçesinde, açık alanların yanı sıra sahil bölgesinde yer alan Kulüpler Birliği Otoparkı, Hacı Osman - Hayriye Okumuş Camii bahçe alanı ve üniversite girişinde bulunan Engelsiz Kafe'de de cuma namazı kılındı.

Deniz kenarında kılınan cuma namazında, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Orhangazi ilçesinde de cuma namazı öncesi dualar edildi, kurban kesildi.

Eskişehir

Eskişehir'de, kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı Behiç Erken Spor Kompleksi'ndeki sahada kılındı.

Spor kompleksinin girişinde görevliler tarafından vatandaşlara uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

Vatandaşlar, sahada sosyal mesafeye göre ayarlanan yerlerini aldı. Kendi seccadeleriyle namazlarına kılan vatandaşlar, 3 farklı çıkış bölgesinden sosyal mesafe kuralına uyarak sahadan ayrıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de, cuma namazı Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camisi'nde kılındı.

Cami bahçesi girişinde işaretlenen yerlere seccadelerini seren vatandaşlar sosyal mesafeye göre ayarlanan yerlerini aldı.

Namaz öncesi Balıkesir İl Müftülüğünce dualar eşliğinde kurban kesildi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların camileri çok özlediğini ifade etti.

Tüm camilerde tedbirlerin alınarak namazın kılındığını belirten Topcan, "Caminin avlusundaki bu coşkulu kalabalık bizi de heyecanlandırdı. Misafir olarak mabedimize gelen tüm vatandaşların hepsi hoş geldi. İnşallah bütün ibadetlerimiz ve dualarımız yüce Rabbimizin katında kabul olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan cuma namazı ve edilen duanın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan Gönen, Edremit ve Ayvalık ilçesinde kılınan cuma namazları drone ile görüntülendi.

Gönen'de, 24 bin metrekare büyüklüğündeki kapalı pazar yerinde kılınan namaza yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Edremit'te ise cami bahçelerinde ve okul bahçelerinde vatandaşlar cuma namazlarını kılarak sosyal mesafeye uyup ayrıldı. Alemizade Camisi bahçesi ve Halk Eğitim Müdürlük binasının bahçesinde kılınan namaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık'ta da Şehitler Camisi, Hayrettinpaşa Camisi'nde kılınan namaza vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak riayet etti.

Kütahya

Kütahya'da ise cuma namazı, belirlenen noktalarda eda edildi. Vatandaşlar, Ulu Cami içinde ve avlusunda maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek namazlarını kıldı.

Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Emet ve Simav ilçelerinde ise stadyumlarda kılındı.

Yalova

Yalova'da Kent merkezi ve ilçelerde hazırlanan spor sahaları, park ve pazar yerlerine akın eden vatandaşlar, belirlenen alanlarda cuma namazı kıldı.

Alanlara girişte maske ve sosyal mesafe konusunda ekiplerin kontrolü altında olan vatandaşlar, namaz sonrası hep birlikte insanlığın içinde bulunduğu salgından kurtulması için dua etti.

Bilecik

Kentte sağanak ihtimaline karşı, İl Müftülüğünce belirlenen camilerin içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde cuma namazı kılındı.

Namaz öncesinde Hürriyet Mahallesinde bulunan Bilecik Belediyesi Kapalı Pazarı'na seccadeleriyle gelen vatandaşlara, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan kullandırıldı.

İl Müftüsü Ali Erhun'un kıldırdığı namazda vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadelerin üzerine namazlarını eda etti.

Kayıboyu Camisinde de vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak, cami içerisinde namaz kıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de de İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde cuma namazı kılındı.

Kentin en büyük camileri arasında yer Mecidiye Camisi'ne gelen cemaat, yanlarındaki seccadelerini bahçe bölümüne sererek, namazlarını kıldı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle caminin bahçesinde boş yer kalmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Özkan Uğur Ayça Varlıer İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mete Gazoz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bursa ve çevre illerde salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 15:01:04. #1.15#
title