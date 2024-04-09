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BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak?

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınan 2 rekatlık bayram namazı öncesi namaza erken vakitte yetişebilmek için vatandaşlar yaşadığı illerdeki bayram namazı vaktini merak ediyor. 10 Nisan sabahı kılınacak olan bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Bayram Namazı Saati: 07:04

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara Bayram Namazı Saati : 06:49

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir Bayram Namazı Saati : 07:13

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa Bayram Namazı Saati: 07:04

ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana Bayram Namazı Saati: 06:41

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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