Erzurumlular Ramazan Bayramı namazı için tarihi camilere akın etti

Ramazan Bayramı namazı için Erzurumlular özellikle kentteki tarihi camilere akın etti.

Namaz öncesi verilen sohbetlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, namaz sonrası eller hep birlikte dua için kalktı. Erzurum'da yine bayram namazının en çok yoğun olduğu camilerden birisi Ulu Cami oldu. Ulu Cami'deki bayram namazı sonrası bayramlaşmaya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, ETSO Başkanı Saim Özakalın ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM