Zonguldak'ta Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Vaazların ardından bayram namazı kılındı. Vatandaşlar adeta camilere sığmadı. Uzun Mehmet Camii'nde Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi. - ZONGULDAK